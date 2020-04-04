Взрыв газа в Орехово-Зуево: вероятные причины трагедии, как ее можно было избежать

В результате взрыва газа в одной из квартир пятиэтажки в подмосковном Орехово-Зуево погиб один человек, пострадали — шестеро. Заместитель исполнительного директора национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ-Контроль» Андрей Костянов назвал возможные причины произошедшей трагедии и способы избежать ее повторения в других многоквартирных домах.

По предварительной информации, в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Гагарина в Орехово-Зуево взорвалась газовая колонка. В результате обрушился подъезд с первого по пятый этаж. Десять квартир повреждены, пять из них — разрушены полностью.

«У любого оконечного устройства есть предельный срок службы, в том числе у газовой колонки, которая могла взорваться в Орехово-Зуево, как сообщают СМИ. Срок службы указан в техническом паспорте колонки, который должен предъявляться специалисту газовой службы. Он должен контролировать, чтобы колонка использовалась в течение установленного срока, и обязан предупреждать, что фитиль, например, уже прогорел, колонка пустая и дольше ее использовать нельзя. Если человек не выполняет предписание и не заменяет колонку, его должны отключать от газоснабжения. Проводилась ли такая работа в Орехово-Зуево, мы не знаем. Но, если колонка была старая, должно было быть предписание ее заменить. Если его не выполнили, должно было быть отключение от газа», — сказал заместитель исполнительного директора «ЖКХ-Контроль» в интервью Федеральному агентству новостей.

По словам Андрея Костянова, взрывы газа в жилых домах периодически происходят в России из-за так называемого человеческого фактора, как и 99 процентов всех техногенных катастроф.

«У нас есть Жилищный кодекс, есть 410-е Постановление правительства РФ и есть еще ряд нормативно-правовых документов, предусматривающих комплекс мер, направленных на то, чтобы подобные инциденты с газом в жилых домах не происходили вообще или происходили крайне редко. В чем заключаются эти меры? Начнем с того, что у граждан есть договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, которые были заключены напрямую с поставщиком ресурса или через управляющую компанию. У управляющей организации должен быть договор со специализированной компанией на проверку и обслуживание внутридомового газового оборудования. В этих договорах четко сказано, когда и что должно производиться, когда должен быть осмотр оборудования, когда — проверка вентиляции, воздуховодов, конечной аппаратуры, размещенной в квартире. Но зачастую, мы знаем, что люди не пускают проверяющих в свои квартиры, а проверяющие, не застав никого дома, могут поставить галочку о якобы проведенной проверке в своих бумагах. К тому же сотрудники специализированных организаций, обслуживающих газовое оборудование, не всегда владеют необходимыми знаниями и навыками. И такая халатность, как со стороны собственников квартир, так и со стороны проверяющих чревата возникновением опасных ситуаций», — объяснил Костянов.

Другой причиной взрывов газа в жилых домах может быть самоуправство граждан, которых отключили от газоснабжения.

«Люди, которым перекрыли газ из-за неоплаты или недопуска проверяющих в квартиру, порой самостоятельно делают врезку в газовый стояк. И хорошо, что в этих трубах небольшое давление. Но в результате газ все равно может накапливаться, и мы получаем то, что получаем. Это сложно контролировать, а люди порой не понимают, что речь идет об их безопасности. Плюс граждане могут безответственно относиться к своим газовым плитам. Они вышли из строя, из всех щелей прет газ, а им — хоть бы что. Проблема еще и в том, что в России газ, который изначально не имеет вкуса и запаха, слабо одорируют, а надо так, чтобы об утечке стало сразу же понятно даже в соседней квартире, чтобы запах газа вызывал рвотный рефлекс и люди тут же бежали звонить в газовую службу по номеру 104 или же в Единый центр экстренных служб по номеру 112», — рассказал Костянов.

Собеседник ФАН напомнил, что в 2018 году Россию накрыла волна взрывов газа в жилых домах. С начала года их насчитывалось 13. Произошли они в Московской, Ленинградской, Мурманской, Омской, Владимирской, Челябинской, Ростовской и других областях и унесли жизни более 60 человек. Последняя трагедия того года произошла ранним утром 31 декабря в Магнитогорске, в результате обрушения подъезда десятиэтажного дома погибли 39 человек. А следующий инцидент случился спустя две недели в Шахтах.