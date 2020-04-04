Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Москва, 4 апреля. Россия не останавливает вывоз своих граждан из-за рубежа, власти взяли временный тайм-аут на субботу и воскресенье, чтобы сформировать списки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что временная приостановка вывоза граждан России из других стран необходима для четкого понимания, кто и куда прилетит.

«График прилета граждан РФ в Россию начнет формироваться с понедельника, и мы постепенно будем возвращаться к полетам», — объяснила она.

Вице-премьер добавила, что более половины из 26 тысяч человек, которые должны были вернуться на родину, не удалось идентифицировать, поскольку неясно, куда они отправятся дальше.

Ранее отмену вывозных рейсов подтвердил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и «Аэрофлот». Росавиация сообщила, что действие разрешений на авиарейсы для возврата россиян из других стран временно приостановлено.

По последним данным, в России выявлено более 4,7 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 333 пациента выздоровели, 43 скончались. Власти утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения вируса. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, в субъектах введены ограничительные меры. Регионы перешли на режим самоизоляции.

Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что к июню начнутся исследования прототипов вакцины от коронавируса на людях.