Боксер Усик назвал украинцев недостойными денег нытиками

Киев, 4 апреля. Украинский боксер Александр Усик обрушился с критикой на соотечественников. Спортсмен назвал украинцев нытиками, которые не достойны денег.

Усик заявил, что раздражения украинцев в его адрес вызваны тем, что боксер не «соответствует ожиданиям».

«Вы ожидаете чего-то от кого-то. Не конкретно от меня, а от кого-то. Таких людей я называю нытиками», — сказал Усик прямом эфире в Instagram.

По словам Усика, вся жизнь таких людей заключается в том, что они хотят миллион. Спортсмен назвал украинцев недостойными миллиона. Усик уверен, что большинство не знает, как его потратить.

«Если вы желаете получить миллион, то вы его никогда в жизни его не получите. Потому что вы хотите большего и не довольствуетесь малым», — заключил спортсмен.

Напомним, что Александр Усик являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Боксер завоевал пояса по четырем основным версиям — WBA, WBO, WBC и IBF, став четвертым абсолютным чемпионом с четырьмя титулами. Ранее это удавалось лишь троим боксерам Бернарду Хопкинсу и Джермейну Тейлору, а также Теренсу Кроуфорду.

Ранее Усик призвал жителей Украины объединиться и самостоятельно помогать друг другу, а не дожидаться помощи от правительства. Спортсмен считает, что жители страны должны сами скоординировать усилия и помогать друг другу, «хотя бы добрыми словами».