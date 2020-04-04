Лига арабских государств призвала соблюдать перемирие и не вмешиваться в дела Ливии

Лига арабских государств (ЛАГ) призывает остановить любые боевые действия на всей территории Ливии. Заявление на эту тему в субботу, 4 апреля, сделал генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт, пишет Afrigatenews.

ЛАГ выражает глубокое сожаление в связи с непрекращающимися эпизодами нарушения перемирия. Генсек обратился к сторонам-участницам внутриливийского кризиса с призывом сложить оружие, выразив обеспокоенность из-за высокой угрозы распространения коронавируса. Сейчас в Ливии известно об одной смерти из-за COVID-19, еще у 10 человек подтвердился диагноз, все они находятся на территориях, подконтрольных боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Рост количества больных коронавирусом обуславливается крайне низким уровнем состояния системы здравоохранения и большим количеством сирийских джихадистов, которых Турция перебрасывает в Ливию, несмотря на подтвержденные случаи заражения COVID-19 среди них. Сейчас в стране находится несколько тысяч радикалов из Сирии.

Ахмед Абу аль-Гейт осудил иностранное военное вмешательство в дела Ливии, выражающееся в регулярных нарушениях запрета ООН на поставки оружия и и ввозе в страну террористов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, присутствовавший на январской конференции по Ливии в Берлине, подписал соглашение о невмешательстве в ливийский кризис. Однако на деле Анкара продолжила снабжать террористов ПНС оружием, бронированной техникой и беспилотниками. Генсек ЛАГ подчеркнул важность соблюдения гуманитарного перемирия, введенного 21 марта в связи с пандемией, добавив, что ЛАГ продолжит поддерживать ливийский народ в преодолении кризиса.