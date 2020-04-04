Боевики ПНС признались в обстреле мирных граждан Триполи на фоне перемирия

Триполи, 4 апреля. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии систематически обстреливают позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) и жилые кварталы, несмотря на договоренности о прекращении боевых действий. При этом боевики даже не стесняются открыто говорить о том, как нарушают перемирие.

В субботу, 4 апреля, пресс-секретарь Военного информационного управления ПНС Абдель Малик Мадани заявил, что террористы задействовали тяжелую артиллерию для обстрела южных окраин Триполи. Под ударом оказались не только силы ЛНА, но и гражданская инфраструктура. Звуки стрельбы также были слышны в районе Абу Салим, где расположена тяжелая артиллерия радикалов.

Активную поддержку боевикам ПНС оказывают протурецкие бандформирования, устраивающих артобстрелы и вооруженные вылазки с целью нанести ЛНА как можно больше ущерба. Протурецие группировки для обстрела юга столицы использовали артиллерию, расположенную в парке Ан-Наср. Разведданные террористы получают при помощи беспилотников, которые поставляет в Ливию Турция, систематически нарушающая международный запрет на поставки оружия в североафриканскую страну.