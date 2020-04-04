Эксперт объяснил, почему США не могут справиться с коронавирусом

Система здравоохранения Соединенных Штатов устроена так, что медицинскими услугами могут пользоваться полноценно только достаточно состоятельные граждане. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Иванов .

Вспышка в Нью-Йорке

Министерство обороны Соединенных Штатов по просьбе властей отправило в Нью-Йорк военную похоронную бригаду. Об этом сообщает FreeTVOnline.

В ее состав входят 42 солдата. Планируется, что военные окажут помощь в погребении и кремации людей, которые умерли от коронавируса. При этом дополнительные армейские силы перебрасываются и в другие регионы страны.

На прошлой неделе стало известно, что для разгрузки моргов Нью-Йорка в условиях пандемии на улицах установили грузовики-рефрижераторы, которые смогут вывозить тела пациентов.

Сегодня больше всего заболевших в мире в США — почти 280 тысяч человек. Только в Нью-Йорке заразились свыше 57 тысяч человек, порядка 1800 умерли.

Запад оказался беспомощен

Как отметил Андрей Иванов, в США проживает почти четверть от всех заболевших коронавирусом в мире и ситуация продолжает усугубляться. На сегодняшний день в стране 278 тысяч заболевших, а умерло уже более семи тысяч человек.

«Американские телеканалы показывают изможденных врачей, которые не знают, как справиться с бедой. В США, по статистике, есть всего 347 коек интенсивной терапии на миллион жителей, что в условиях эпидемии явно недостаточно. На лечение коронавируса брошены все больницы и клиники независимо от направления. Больные другими болезнями не могут получить квалифицированную помощь. Ко всему этому добавляется то, что система здравоохранения в США основана на покупке дорогой страховки, она разрознена между разными страховыми компаниями», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, все эти факторы говорят о том, что страна просто не может справиться с напастью. Это при том, что в системе здравоохранения крутится ежегодно более 3,5 трлн долларов. Такой сумме могла бы позавидовать любая страна. Но система устроена так, что медицинскими услугами могут пользоваться полноценно только достаточно состоятельные граждане.

«Сейчас, конечно, правительству пришлось вмешаться в ситуацию, стараются без помощи никого не оставлять. Но сама система изначально была заточена на то, что помощь будет оказываться очень немногим. В то же время встает вопрос, как в такой развитой стране, как Соединенные Штаты, эпидемия достигла таких масштабов. И ответ опять же кроется в отношении американцев к жизни», — добавил Андрей Иванов.

Политолог обратил внимание, что долгое время в США не объявляли карантин, там до сих пор не введена система полной изоляции. Долгое время власти боялись, что будет нанесен ущерб экономике. По мнению американских политиков, ущерб мог быть таким, что количество суицидов тех, у кого рухнули планы на «успех», превысил бы любое количество смертей от коронавируса, подчеркнул эксперт.

«И вот мы видим, что к решению проблемы уже подключаются военные. Но не к развертыванию госпиталей, а к утилизации трупов умерших, что тоже показательно. Нынешняя эпидемия показала преимущества и недостатки разного образа жизни. Китай справился с пандемией достаточно быстро, и там совершенно другой уклад. А вот, казалось бы, развитый Запад со своей идеологией капитализма оказался совершенно беспомощен. И это повод задуматься всему человечеству над тем, какие модели общественного устройства действительно эффективны, и что по-настоящему можно считать ценностью», — сказал Андрей Иванов.

Урок для человечества

Политолог обратил внимание, что все смеялись над социалистической Кубой. Там, действительно, живут бедно, а вот медицина оказалась одной из лучших в мире. И выяснилось, что лучше вкладывать не в рост потребления, а в здоровье. Что национальная безопасность — это не столько вложения в армию и вооружения, сколько в здравоохранение и образование.

«Эпидемия — урок для всех нас, для всего человечества. Я ни в коем случае не хочу злорадствовать по поводу ситуации в США. Считаю правильным, что Россия оказала помощь этой стране, несмотря на политические противоречия. И, конечно, нам всем стоит помнить, что опасность эпидемии не столько в опасности коронавируса, сколько в скорости его распространения. Никакая система здравоохранения не заточена под то, что болеть будет половина страны. Именно поэтому важно соблюдать карантин. Увы, это понимают далеко не все», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт заметил, что в российском Интернете распространяются странные заявления, что никакого вируса вообще нет, маски не помогают, мыть руки не надо.

«Хотелось бы предостеречь граждан от безответственного поведения. Да, экономика России понесет серьезные убытки из-за эпидемии, как и экономики других стран. Но мы ни в коем случае не должны допустить ситуации, которая сложилась в США. Америка наглядно показала, к чему может привести безответственное поведение», — заключил Андрей Иванов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.