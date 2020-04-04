Сирия, 4 апреля. Восемь тел местных пастухов были найдены в пустыне на юге Ракки. На севере Хамы ребенок подорвался на мине. Мощный взрыв прогремел в городе Аль-Баб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, понесли потери, лишившись троих военнослужащих на севере Ракки.

«Отряды народной самообороны» (YPG): подозреваются в подрыве автомобиля на севере Алеппо.

«Сирийская национальная армия» (СНА): открыла огонь по позициям сирийской армии в Хасаке.

Международная коалиция: предоставила SDF около миллиона долларов для борьбы с распространением коронавирусом на северо-востоке Сирии.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд на востоке Хасаки в лагере беженцев «Аль-Хол».

Провинция Алеппо

Источник в сети Twitter @aysekesir, сообщил о гибели офицера турецкой армии Ахмета Джана Темиза в городе Африне. Официального заявления Министерства обороны Турции не было.

В подконтрольной протурецким формированиям городе Аль-Баб прогремел мощный взрыв. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), самодельная бомба была установлена под капот автомобиля, припаркованный в жилом квартале. По предварительным данным, взрыв нанес незначительный материальный ущерб близлежащим зданиями, сведений о пострадавших среди мирных жителей не поступало. Ответственность за установку бомбы возлагают на «Силы освобождения Африна», подконтрольную «Отрядам народной самообороны» (YPG) группировку. Их также подозревают в подрыве машины 23 марта в другом районе города и организации взрыва 22 марта, когда от осколочных ран пострадал ребенок.

Провинция Ракка

Как передал медиаресурс Step News, трое военнослужащих сирийской армии погибли в районе города Айн-Исса в результате обстрела. По данным источника, огонь из тяжелой артиллерии велся с позиций поддерживаемых Анкарой боевиков «Сирийской национальной армии» и подразделений ВС Турции. Официальные источники пока не подтверждают потерь правительственных войск в данном направлении.

У поселка Маадан на границе между провинциями Ракка и Дейр-эз-Зор были обнаружены восемь убитых пастухов, о чем сообщает агентство Masar Press Net. По данным источника, пастухи отправились несколько дней назад на поиски трюфельных грибов, добыча которых является одним из способов заработка среди местных. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за расправу над ними. Подобный инцидент в провинции уже не первый, в начале января этого года сирийские СМИ сообщали, что в окрестностях поселка исчезла группа местных пастухов, их тела были найдены позднее в пустыне. Из них 21 с пулевыми ранениями, еще 10 человек признаны пропавшими без вести.

Провинция Хама

На севере провинции в результате взрыва мины, оставленной боевиками, погиб ребенок. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, трагедия произошла в районе поселка Саламия, ранее в его окрестностях велись активные боевые действия правительственных войск против террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Во время отступления с севера провинции летом 2019 года, боевики минировали сельские дороги и поля. Жители до сих пор обнаруживают в окрестностях боеприпасы, неразорвавшиеся ракеты и мины-ловушки.

Провинция Хасака

Международная коалиция по главе с США завила о готовности выделить около миллиона долларов на нужды местного самоуправления «Демократических сил Сирии». Выделенные США средства будут направлены на борьбу с распространением коронавируса на северо-востоке Сирии.

Агентство Alk Habour передает, что силы безопасности SDF «Асайиш» провели рейд в подконтрольном лагере беженцев «Аль-Хол». По данным источника рейды с обысками прошли в пятом секторе лагеря, где содержатся жены и члены семей террористов запрещенного в РФ «Исламского государства»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.