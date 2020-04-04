Прилепин предложил отправить Киркорова на «вечный карантин»

Москва, 4 апреля. Писатель и публицист Захар Прилепин призвал россиян в период пандемии и карантина не переживать за звезд отечественной эстрады, поскольку они успели заработать себе состояния на концертах и корпоративах.

Писатель подчеркнул, что «королю российской эстрады» Филиппу Киркорову и вовсе не стал бы сообщать об отмене карантина, чтобы исполнитель «сидел на изоляции вечно». Также он предложил отправить на постоянный карантин Надежду Бабкину и других популярных артистов, наряжающихся «в перья и костюмы из сияющих камней».

Прилепин посоветовал подумать о менее известных коллективах, которые действительно столкнулись с трудностями. Такие группы есть в каждом регионе России, их участникам нужно как-то кормить свои семьи.

«Прям сидит Киркоров возле разбитой копилки и считает мелочь. И плачет огромными коровьими слезами», — цитирует его РИА SM News.

Вспышка инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Испания.

По данным на 4 апреля, в мире заболели более миллиона человек, среди них и знаменитости: певец Лев Лещенко, вернувшийся с гастролей в Америке и Канаде, известный писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), живущий с семьей в Лондоне, американская исполнительница Pink и многие другие. Есть и те, кто оказался рядом с зараженными, но не подхватил вирус. Например, певец и композитор Игорь Николаев, отмечает Infox.ru.

Коронавирус унес жизни более 60 тысяч человек и стал причиной закрытия границ, введения строгих карантинных мер и проблем в мировой экономике.