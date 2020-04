Турция хочет обложить данью Европу, отправляя в Грецию террористов под видом беженцев

Миграционная война, контроль над беженцами при помощи боевиков и отправка террористов в Европу под видом мигрантов — политолог Александр Перенджиев рассказал Федеральному агентству новостей, как руководство Турции пытается реализовать свои амбиции.

Первая видеоконференция глава Министерств иностранных дел стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) закончилась скандалом из-за преждевременного отключения турецких представителей.

Страны НАТО в связи с пандемией коронавируса COVID-2019 решили провести удаленное совещание глав МИД 3 апреля. В планах было обсуждение наиболее остро стоящих вопросов, но при общении на тему беженцев начался скандал между Грецией и Турцией.

Выступая онлайн, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу обвинил Евросоюз в невыполнении прошлых договоренностей по нелегальным мигрантам, которые включали в себя финансирование в размере 6 миллиардов евро и безвизовый режим для Турции. В обмен на это Анкара соглашалась принять 4 миллиона беженцев из Сирии. Особое внимание Чавушоглу уделил поведению Греции – а именно непропуску мигрантов на свою территорию в марте 2020 года.

Глава МИД Греции Никос Дендиас во время ответного выступления обвинил Турцию в пропаганде своих политических амбиций и распространении фейковой информации на тему беженцев. Кроме того, Афины обвинили Анкару в манипулировании темой нелегальных мигрантов для достижения своих целей.

Турецкий глава МИД хотел уже продолжить перепалку с коллегой из Греции, однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посчитал это неправильным и не дал ему слова, на что Чавушоглу обиделся и демонстративно отключился от видеоконференции.

Обвинения Греции в адрес Турции основаны не только на новостных сюжетах, а имеющихся доказательствах создания Анкарой путем контроля над лагерями временного содержания неблагоприятных условий у «сирийских беженцев» и целенаправленное подталкивание их к бегству в Европу.

Известно, что Турция имеет влияние в городе Ках на севере сирийской провинции Идлиб, где располагается одноименный лагерь беженцев, а также лагерь Атма.

Анкара имеет тесную связь с группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ) и ее лидером Абу Мухаммада аль-Джуляни. Именно через него и осуществляется контроль над Мухаммадом Усманом Коджо и Мухаммадом Саидом Джало. Первый занимается вопросами религии, а второй — руководит горсоветом Каха.

Оба центра временного содержания, курируемые связанными с аль-Джуляни людьми, регулярно фигурируют в отчётах различных протурецких НКО, где демонстрирует бедственное положение сирийцев, которые сбежали с подконтрольных официальному Дамаску территорий. Однако в реальности, сидят в этих лагерях далеко не сирийцы, а афганцы, пакистанцы и различные боевики, решившие попытать счастье в Европе. Именно из лагеря Атма «управляющими» был введен запрет на выход для беженцев, когда Турция открыла границы в Европу и к Греции направились «бывшие» боевики.

Turkish Army burns Syrian refugee camps on the Turkish-Greek border to force them to go to Greece. One of the refugees says Turkish monsters .#Greece #Turkey



pic.twitter.com/ouQrljSqeZ