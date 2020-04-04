Енгалычева крупно подставила КПРФ выступлением о коронавирусе

Москва, 4 апреля. Депутат московской городской думы от КПРФ Екатерина Енгалычева раскритиковала ограничительные меры столичных властей и призвала их равняться на США в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает «Политика сегодня», своим скандальным заявлением депутат рискует подмочить не только свою репутацию, но и репутацию КПРФ. Во-первых, штраф в размере 4 тыс. рублей (5 тыс. рублей при повторном нарушении), который накладывается за нарушение карантина в Москве, касается только людей с положительным статусом COVID-19, поэтому ни о каких «драконовских мерах» тут речи не идет.

Во-вторых, КПРФ сама активно нарушает режим самоизоляции, регулярно проводя уличные акции в разных регионах. Так, например, 30 марта Коммунистическая партия Российской Федерации провела митинг в Омске. Члены Совета Федерации тогда заявили, что действия коммунистов носят преступный характер, а в Госдуме посоветовали взять КПРФ под жесткий контроль.

В-третьих, вызывает недоумение, что Енгалычева призывает брать пример с США. Соединенные Штаты на сегодняшний день занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом и являются главным очагом инфекции. Это понимают и в руководстве КПРФ. 2 апреля на официальном сайте партии было опубликовано совместное заявление 75 коммунистических и рабочих партий мира, в котором говорилось об «ущербности систем здравоохранения капиталистических стран», что подтверждает реальная практика. Вслед за США в списке наиболее пострадавших от коронавируса стран идут Италия, Испания, Германия и Франция. Таким образом Енгалычева прямо противоречит официальной линии своей же партии.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.