МИД РФ будет наблюдать за эффективностью операции ЕС в Средиземном море

Москва, 4 апреля. Россия будет следить за результатами военной операции Евросоюза «Ирини» в Средиземном море на фоне эскалации конфликта в Ливии, об этом сказано в комментарии МИД РФ.

«Будем внимательно наблюдать за тем, насколько результативной станет «Ирини», в особенности на фоне эскалации конфликта в Ливии и сообщений о росте нарушений оружейного эмбарго ООН», — говорится в сообщении российского ведомства.

В МИД РФ также напомнили о низкой эффективности предыдущей операции ЕС «София». РФ предупредила ЕС, что операция должна полностью соответствовать международному праву, а также рамкам, установленным резолюцией 2292.

Целью операции является контроль над соблюдением оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии. Москва рассчитывает на то, что операция охватит всю протяженность ливийского побережья, иначе это может негативно сказаться на процессе ливийского урегулирования.

Совет ЕС объявил о проведении операции «Ирини» с 1 апреля. Миссия будет проводить инспекции судов у берегов Ливии для недопущения провозки оружия в страну в соответствии с эмбарго ООН.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты России Александр Малькевич выразил сомнения относительно успеха этой миссии. Он отметил, что ЕС уже не раз демонстрировал свою несостоятельность в решении проблемы соблюдения эмбарго ООН, и пока что нет оснований полагать, что в случае с Ливией ситуация получит более оптимистичный итог.