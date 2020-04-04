СК РФ опубликовал видео с места взрыва жилого дома в Орехово-Зуево

Москва, 4 апреля. Следственный комитет России опубликовал видео с места частичного обрушения многоэтажного дома после взрыва газовой горелки в Орехово-Зуево.

Сотрудники СК РФ проводят проверку по факту взрыва в многоэтажном доме по улице Гагарина, 31. Следователи рассмотрят все версии взрыва, в том числе утечку газа и неосторожное обращение с газовым оборудованием.

Напомним, что взрыв произошел около 13.00 4 апреля на третьем этаже. Взрывной волной разрушены квартиры одного подъезда с третьего по пятый этаж.

По последним данным, спасатели извлекли из-под завалов шесть человек, пять из них получили травмы. В Орехово-Зуево лично вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев. Ситуацию также контролируют власти подмосковного города.