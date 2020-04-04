Инфекционист развенчал миф о заражении коронавирусом «через булочки»

Москва, 4 апреля. Доктор медицинских наук и профессор Юрий Амбалов развеял несколько популярных мифов о коронавирусе, например, что инфекция передается через пищу.

Инфекционист назвал абсолютным фейком слух о том, что потеря обоняния и слуха — один из верных симптомов COVID-19. Кроме того, он развенчал миф о том, что дети совсем не болеют коронавирусной инфекцией.

Эксперт также обратил внимание на распространенное мнение, что подхватить вирус можно через пищу.

«Если во время еды проглотил вирус вместе с булочкой, он попадет в желудок, где соляная кислота, а она растворяет даже маленькие гвозди», — указал профессор.

Амбалов посоветовал «не биться в истерике» по поводу предметов и вещей.

«Допустим, на пальто попал вирус. Его концентрация ничтожна. Вы же не собираетесь его облизывать», — отметил он.

Доктор уточнил, что чеснок и лук вовсе не способны «убить» вирус, как и имбирь.

«Как у [Александра] Пушкина: обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад», — заключил он.

Коронавирусная инфекция нового типа охватила уже более миллиона человек. Ее жертвами стали свыше 60 тысяч граждан около 170 стран мира. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

В России заболели более четырех тысяч человек. Симптомы COVID-19 похожи на признаки ОРВИ: утомляемость, повышенная температура тела, кашель, одышка, боль в мышцах. Медики советуют чаще мыть руки и не дотрагиваться до слизистых.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев опроверг слова официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича, который заявил, что здоровым людям не нужно носить защитные маски. Как отметил доктор, маска играет роль некоего фильтра, барьера, а также оказывает благоприятный психологический эффект.