Шесть человек извлекли из-под завалов после взрыва в доме в Орехово-Зуево

Москва, 4 апреля. Шесть человек извлекли из-под завалов дома в Орехово-Зуево, пятеро получили травмы, заявил глава города Геннадий Панин.

Спасатели продолжают работать на месте взрыва дома в Подмосковье. По последним данным, из-под завалов извлекли шесть человек. За ситуацией следит глава города Геннадий Панин.

Глава МЧС Евгений Зиничев вылетел на вертолете в подмосковный Орехово-Зуево. Напомним, что взрыв газовой горелки произошел около 13.00 на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Гагарина, 31.

Сотрудники СК РФ начали проверку по факту инцидента, по результатам будет принято процессуальное решение.