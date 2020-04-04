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Шесть человек извлекли из-под завалов после взрыва в доме в Орехово-Зуево

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Шесть человек извлекли из-под завалов после взрыва в доме в Орехово-Зуево

Москва, 4 апреля. Шесть человек извлекли из-под завалов дома в Орехово-Зуево, пятеро получили травмы, заявил глава города Геннадий Панин.

Спасатели продолжают работать на месте взрыва дома в Подмосковье. По последним данным, из-под завалов извлекли шесть человек. За ситуацией следит глава города Геннадий Панин.

Глава МЧС Евгений Зиничев вылетел на вертолете в подмосковный Орехово-Зуево. Напомним, что взрыв газовой горелки произошел около 13.00 на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Гагарина, 31.

Сотрудники СК РФ начали проверку по факту инцидента, по результатам будет принято процессуальное решение.

 

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