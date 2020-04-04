Десять неудобных вопросов про Ливию, которые Эрдоган приказал скрыть

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей разобрался в том, куда пропали вопросы, адресованные главе оборонного ведомства Турции, и как на их месте появились другие.

Зампред главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Унал Чевикоз задал министру обороны страны Хулуси Акару 10 вопросов о Ливии. Точнее о том, что там забыла Анкара. Вопросы весьма толковые и актуальные, учитывая, что даже бушующий по всему миру коронавирус не может остановить борта из Стамбула в ливийскую Митигу. При этом Реджеп Тайип Эрдоган не хочет или не может объяснить, зачем ему это нужно. Сирия хотя бы располагается по соседству. Там есть беженцы и «курдские террористы». Но где Ливия и где Турция?

Итак, вопросы были опубликованы 3 апреля на официальном сайте НРП. Однако спустя некоторое время, текст на странице пропал. Вместо него по той же ссылке было опубликовано 11 вопросов по Сирии. Тоже, как говорится, на злобу дня, но нет ни намека на прежний текст о Ливии. Если конечно не считать слова «libya», случайно или неслучайно сохранившегося в URL.

Приводим вопросы, которые задал министру обороны Турции депутат Чевикоз. Так получилось, что у меня в руках оказался их список, заботливо составленный пресс-службой НРП и высланный некоторым турецким журналистам. Один из них оказался моим источником.

1 – Сколько Турция потратила денег на гражданскую войну в Ливии? Как эти расходы распределялись по годам? 2 – Сколько из этих денег были переданы Правительству национального согласия (ПНС), и сколько группам, связанным с ПНС? 3 – Из каких статей бюджета власти восполнили эти затраты? Сколько ПНС заплатило за боевые БПЛА, турецкие бронемашины Kirpi и так далее? 4 – Сколько Турция потратила на сирийцев, перевезенных в Ливию? Утверждается, что их количество доходит до 5000 человек. Также утверждается, что эти люди получают по 2000 долларов. Продолжается ли эта оплата? Откуда брались эти деньги, из каких статей бюджета? 5 – Сколько турецких военных присутствует в Ливии? Какие у них звания и какие обязанности? Сколько турецких военнослужащих погибло в Ливии? 6 – Кроме ВС Турции, какие еще структуры принимают участие в ливийской гражданской войне? Каково их количество? Есть ли среди них погибшие? 7 – В виду пандемии Covid-19, какую помощь предоставила Турция ливийскому ПНС? 8 – Какие меры предпринимают вооруженные силы Турции в Ливии для предотвращения заражения коронавирусом? Сколько было проведено тестов? 9 – У групп/людей, с которыми сталкиваются ВС Турции, были ли случаи заражения коронавирусом? 10 – Среди людей, которые были перевезены из Сирии в Ливию для участия в боевых действиях, был ли обнаружен вирус Covid-19? (Благодарим за помощь в переводе Telegram-канал «Повестка дня Турции»).

Почему эти вопросы удалили?

Очевидно – потому, что ответы на них Эрдоган дать не может. К тому же, надо понимать, что подобные вопросы турецкому руководству от слуг народа – неотъемлемая часть политической игры. Таким образом оппозиция, во-первых, задает повестку дня. Во-вторых, посылает СМИ сигнал, что, мол, об этом можно писать, не боясь санкций и цензуры. В-третьих, на запросы депутатов ответы обязательны. Во всяком случае, официально. Но у любой игры есть правила, и в Турции их пишет президент. А значит, если на какие-то вопросы отвечать не хочется, то можно ответить на другие вопросы. И все будут довольны. Ну или почти все.

Итог

Часть вопросов Унала Чевикоза можно назвать риторическими. То есть не нужно ответов Хулуси Акара, чтобы сделать вывод, что Анкара тратит большие деньги в Ливии, не отчитываясь перед налогоплательщиками. Турция бесплатно раздает вооружение бандитам ПНС, перевозит тысячи боевиков из Сирии в Ливию, возможно скрывает потери. При этом количество военнослужащих турецкой армии в Ливии неизвестно, как и то, действуют ли там иные турецкие структуры – например спецслужбы. Наконец, у оппозиции, по всей видимости, появились данные о заражении турецких солдат коронавирусом.

В этой истории остается непонятным только одно – каким образом турецкое руководство смогло убедить самую непримиримую оппозиционную партию в стране удалить текст. Рискну предположить, что не такая уж НРП и непримиримая. Не исключено, что партийная верхушка давно прогнила.

В таком случае, становится понятно, как так получилось, что на первую международную конференцию по Сирии, организованную НРП, была приглашена профессор из США Эми Остин Холмс, прославившаяся своей преданностью курдам и их борьбе за независимость. Тогда, в конце сентября прошлого года, она, стоя на трибуне в центре Стамбула, выступила в поддержку создания Курдистана. Разумеется, провластные турецкие издания тут же написали о «террористке», поощряющей РПК, и о Республиканской народной партии, поощряющей террористок. И усилия кемалистов были сведены на нет.