МИД РФ назвал возмутительным нежелание стран отказаться от санкций в период пандемии

Москва, 4 апреля. Россия призывает страны к тесной координации усилий и мер по борьбе с коронавирусом для того, чтобы минимизировать человеческие потери и последствия для мировой экономики. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Ведомство поприветствовало резолюцию Генассамблеи ООН о солидарности в борьбе с пандемией, однако констатировало, что документ обошел стороной важные вопросы. Поэтому Москва внесла на рассмотрение проект Декларации по этой теме, переподтверждающей приверженность участников международного сообщества принципу Устава ООН о сотрудничестве государств.

В МИД РФ отметили, что принятию этого документа воспрепятствовали США, Британия и Евросоюз, у которых пошли на поводу Украина и Грузия. Дипломаты выразили сожаление в связи с тем, что даже на фоне пандемии некоторые страны не захотели отказаться от политизированных подходов.

«Особенно возмутительным выглядит нежелание ряда международных игроков распрощаться со своей санкционной политикой», — говорится в комментарии ведомства.

Дипломаты подчеркнули, что в этот сложный для мира период политизация дискуссий по вирусу негативно отразится на глобальных усилиях по сдерживанию пандемии.

Как сообщил ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, число заразившихся коронавирусом нового типа превысило миллион человек, более 59 тысяч пациентов скончались. Еще 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

Вспышка инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Некоторые специалисты считают, что вирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР. На это, в частности, указывают банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.

Больше всего от коронавируса пострадали Италия, США и Испания. Россия в ответ на просьбы оказала помощь Италии, которая стала крупнейшим в Европе очагом распространения инфекции, а также отправила гуманитарный груз в Штаты. Кроме того, решено было перебросить в Сербию военных вирусологов и медиков.