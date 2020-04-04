Экс-кандидат в депутаты рассказал об ЛГБТ-мафии внутри петербургского «Яблока»

Санкт-Петербург, 4 апреля. Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Кобринский организовал внутри фракции «Яблока» ЛГБТ-мафию — элитный клуб для избранных членов партии, поддерживающих нетрадиционные ценности. Об этом рассказал бывший кандидат в депутаты Егор Демчук.

По его словам, с появлением этого «клуба» произошел передел партии. ЛГБТ-лоббисты, среди которых Демчук назвал Максима Каца, получили влияние и привилегии в партии. Известно, что в 2013 году Кобринский и его однопартиец Борис Вишневский пытались отменить закон о запрете гей-пропаганды, который был инициирован бывшим депутатом ЗакСа (ныне депутат Госдумы) Виталием Милоновым. Демчук не пояснил, входит ли Вишневский в ЛГБТ-клуб, однако отметил, что без его поддержки Кобринский никогда бы не смог добиться в партии таких высот.

«Важнейшие вопросы, стоящие на повестке этой ЛГБТ-мафии, решались за закрытой дверью. Причем управлял этой мафий непосредственно Кобринский. Я часто слышал, что лично от него «друзьям по клубу» приходили задачи, которые они должны были оперативно решать», — рассказал Демчук «Политике сегодня».

Это позволяло «Яблоку» зарабатывать деньги, которые уходили на предвыборные кампании, печать листовок и прочие подобные расходы.