Масленников оценил угрозу дефицита бытовой техники из-за пандемии

Любой производитель в условиях карантина из-за распространения коронавируса исходит из того, что ограничительные меры могут затянуться надолго. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал известный экономист Никита Масленников.

Обращение к правительству

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросила правительство разрешить ее членам работать во время пандемии коронавируса, чтобы обеспечивать людей бытовой техникой. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на текст письма президента организации Александра Онищука.

В РАТЭК входят производители техники, разработчики софта, ретейлеры и дистрибьютер техники «Марвел Дистрибуция». Ассоциация направила письма премьер-министру Михаилу Мишустину, министру промышленности Денису Мантурову, мэру Москвы Сергею Собянину, губернаторам Московской области Андрею Воробьеву и Санкт-Петербурга Александру Беглову. Отмечается важность бытовой техники и электроники для жизни людей.

Онищук обратился с просьбой предусмотреть возможность работы производителей, поставщиков, компаний по сервисному обслуживанию и ремонту и других участников цепочки производства товаров.

При этом издание отмечает, что если поставки остановятся, то запасов товаров хватит всего на три-четыре недели работы.

В условиях карантина

Как отметил Масленников, сейчас любой производитель в условиях карантина исходит из того, что ситуация с ограничительными мерами может затянуться надолго. Если режим самоизоляции продлится до 30 апреля, то события буду развиваться по одному сценарию, если больше — по другому.

«Сейчас каждый пытается оценить возможность потери. Например, с точки зрения спроса. Он сейчас относительно придавлен. Впоследствии может быть некий отскок. Озабоченность с точки зрения спроса избыточная, как мне кажется. В принципе, все что могли, люди уже купили в первые два месяца. Потому что волна закупок непродовольственных товаров была совершенно очевидна», — считает Никита Масленников.

По мнению экономиста, существенной критической угрозы для спроса нет. При этом, обратил внимание эксперт, есть ряд вопросов, связанных с производством.

«Например, многие приостанавливают производство. Существует фактор зависимости от импортных комплектующих», — объяснил Никита Масленников.

С этим связан риск резкого подорожания импорта, рассказал эксперт. Подводя итог, Масленников подчеркнул, что озабоченность РАТЭК логична и понятна.

«Их озабоченность не на пустом месте возникла. Но решение вопроса пока не просматривается. Здесь требуется дополнительное прояснение позиции и выяснение всех обстоятельств», — заключил Никита Масленников.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.