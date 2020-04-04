Глава центра «Вектор» заявил, что новый коронавирус останется с человечеством навсегда

Москва, 4 апреля. Новый коронавирус, скорее всего, превратится в обычное сезонное заболевание, считает глава государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

Специалист убежден, что COVID-19 не исчезнет из человеческой популяции, а переформатируется и станет сезонным явлением, как хорошо известный всем грипп и другие сезонные коронавирусы.

«Ну, возможно, с чуть большим количеством тяжелых случаев», — уточнил Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».

Ранее в ВОЗ предупредили, что COVID-19 начинает мутировать и поражать молодых людей, которые следят за своим здоровьем, спортсменов. Причем у них он не протекает в какой-то облегченной форме — симптомы тяжелые с резкими перепадами температуры. Это сопровождается лихорадочными состояниями, спутанностью сознания.

О том, что в России стали чаще выявлять молодых с пациентом с коронавирусом, ранее заявляли многие специалисты-вирусологи. По мнению экспертов, это может быть связано и с мутацией коронавируса, и с ростом числа сделанных тестов.

По последним данным, в России выявлено 4,7 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 333 заболевших выздоровели, 43 пациента скончались.