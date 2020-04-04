Капитан ВМФ РФ оценил готовность флота к пандемии коронавируса

Москва, 4 апреля. Российский флот готов принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности моряков в период пандемии коронавируса, заявил военный эксперт, член организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее вспышка коронавируса произошла на американском авианосце «Теодор Рузвельт»: коронавирус выявили более чем у 100 моряков. При этом Пентагон отказался эвакуировать экипаж корабля.

По словам Дандыкина, ВМФ РФ имеет большой опыт, а также все возможности и ресурсы, чтобы эффективно действовать в случае вспышки заболевания. Он напомнил, что советская эпидемиологическая служба армии, а в особенности флота, считалась лучшей в мире. Российские эпидемиологи, в частности флотские, противостояли эпидемиям в самых сложных регионах планеты. Эксперт отметил, что эти навыки регулярно отрабатываются.

«Если будут выявлены случаи заражения, то меры будут приняты самые правильные, жесткие и профессиональные для того, чтобы был защищен экипаж, а судно (подводное или надводное) осталось в боевом строю», – заявил военный в комментарии «ПолитРоссии».

Капитан первого ранга считает, что случай с коронавирусом выявил серьезные проблемы, которые есть в Вооруженных силах США. Капитан авианосца был отправлен в отставку после того, как его эмоциональное письмо руководству военно-морского флота США попало в СМИ.

«Где-то США демонстрируют силу, когда нужно поднимать самолеты, выходить на маневры в Черное море, бомбить страны без всяких санкций ООН… А вот когда встречаешься с новой, незримой бедой – это совсем другое дело», — отметил он.

Дандыкин назвал ситуацию с авианосцем крайне показательной. «Теодор Рузвельт» — гордость Вашингтона, если такое происходит в элите вооруженных сил, то можно с объяснить, почему самая могущественная страна в мире так малоэффективно борется с коронавирусом. В российских Вооруженных силах ситуация совершенно другая. Именно поэтому российские военные успешно помогают справиться с пандемией в Италии, заключил Дандыкин.