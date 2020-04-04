Экспресс-тест на COVID-19 разработала российско-японская компания. События дня. ФАН-ТВ

Под Красноярском опрокинулся рейсовый автобус, пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. ДТП случилось около трех часов ночи по местному времени на 90-м километре федеральной трассы «Енисей». В автобусе находились 14 человек вместе с водителем. По предварительным данным, он не справился с управлением, автобус съехал с трассы и опрокинулся. Шесть пассажиров доставлены в городскую больницу Дивногорска. Полицейские выясняют все подробности аварии.

Уже в апреле планируется начать применение новой российско-японской тест-системы выявления коронавируса. Об этом «Известиям» сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Разработка компании EMG позволяет получать практически 100% точные результаты всего за 30 минут. Кроме того, выявить COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях. Пилотный проект применения тестов стартует в апреле в Москве и Московской области, затем его предполагается распространить на всю Россию. Отметим, что тесты уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение регулятора на использование в нашей стране. По данным штаба по борьбе с распространением заболевания, число заразившихся в России достигло 4731 человека. За последние сутки выявили 582 новых случая заражения, и это на 19 меньше, чем накануне. Выздоровели 333 человека.

Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда 321,2 млн рублей для стимулирующих выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина. В частности, медикам доплатят «за особые условия труда и дополнительную нагрузку». Их направят тем врачам, которые помогают больным с коронавирусом и в усиленном режиме борются с распространением инфекции. Правительство также поручило ФМБА следить за использованием этих средств и предоставить доклад до 1 сентября 2020 года.

ЦБ РФ не разрешил переносить выплаты на май

Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Центробанка.

«Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором», — сообщается в пресс-релизе.

При этом кредиторам рекомендуется учитывать, есть ли у должников возможность посетить офис банка или сделать платеж дистанционно. Накануне президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах. Заемщики, взявшие кредит до вступления документа в силу, смогут до 30 сентября оформить каникулы на срок до полугода, если их доход за предшествующий месяц снизился на 30 и более процентов.