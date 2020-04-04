Эксперт считает, что коронавирус ослабнет летом из-за высоких температур

Москва, 4 апреля. Активность коронавируса нового типа, вероятнее всего, ослабнет летом из-за высокой температуры, считает замдиректора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

«Оптимальной температурой для передачи вируса является приблизительно от пяти до 12 градусов выше нуля», — сказал эксперт в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».

По словам Семенова, этот как раз та температура, что сейчас установилась в европейской части России.

«Вот эти вот погодные условия благоприятствуют вирусу», — констатировал он.

Ранее такое же мнение выразил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что солнце оказывает непосредственное влияние на распространение коронавируса, препятствуя ему. Министр посоветовал дождаться периода, когда столбики термометров поднимутся до отметок в 23-25 градусов.

По последним данным, в России выявлено 4,7 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 333 пациента выздоровели, 43 скончались. Вспышка заболевания произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года, а затем инфекция быстро распространилась по миру.

Симптомы COVID-19 схожи с признаками пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома: это и сухой кашель, и головная боль, и общее недомогание, и повышение температуры. Врачи советуют почаще мыть руки, не касаться слизистых и соблюдать условия карантина, чтобы не дать вирусу распространяться дальше.