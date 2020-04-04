СК РФ начал проверку после взрыва в жилом доме в Орехово-Зуево

Москва, 4 апреля. Сотрудники следственного отдела по городу Орехово-Зуево СК России по Московской области организовали проверку после взрыва в жилом доме.

На месте происшествия находится следственная группа. Сотрудники СК уточняют количество пострадавших и причины взрыва. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительной информации, на третьем этаже дома по улице Гагарина взорвалась газовая горелка. В результате инцидента обрушился подъезд с первого по пятый этаж.

По последним данным, один человек получил тяжелые травмы и погиб под завалами, еще четверо получили травмы разной степени тяжести.