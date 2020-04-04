Доктор Зайцев опроверг заявления о бесполезности маски для здорового человека

Москва, 4 апреля. Врач высшей категории Владимир Зайцев опроверг слова официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича, который заявил, что здоровым людям не нужно носить защитные маски.

Язаревич ранее призвал людей, не пораженных коронавирусом, не покупать маски, поскольку те не спасут их от инфекции. По словам представителя ВОЗ, маски в первую очередь нужны зараженным, чтобы те не распространяли заразу вокруг себя. Однако доктор Зайцев с этим мнением не согласен. По его словам, маска играет роль некоего фильтра, барьера, поэтому ее надо носить всем.

«Маска обезопасит и здоровых людей. Если перед здоровым человеком окажется больной коронавирусом, который чихнул, то маска задержит частицы. Если этого не происходит, то частица попадает в воздух и мы это вдыхаем», — пояснил специалист New Inform.

Кроме того, маска оказывает благоприятный психологический эффект. Она дает человеку чувство уверенности и защищенности. Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка.

Очагами заболевания на сегодняшний день являются США (265,5 тыс. зараженных), Италия (119,8 тыс.), Испания (117,7 тыс.), Германия (89,8 тыс.), Китай (81,6 тыс.) и Франция (64,3 тыс.). По информации Всемирной организации здравоохранения, во всем мире зарегистрировано более миллиона заразившихся коронавирусом, более 50 тыс. человек скончалось.