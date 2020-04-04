Стала известна предварительная причина взрыва в доме в Орехово-Зуево

Москва, 4 апреля. Предварительной причиной взрыва в жилом доме в Орехово-Зуево назвали неисправность газовой горелки, сообщил источник в экстренных службах.

В одной из квартир дома на третьем этаже могла находится неисправная газовая колонка, пишет ТАСС. В результате взрыва обрушился подъезд с первого по пятый этажи.

По последним данным, один человек погиб и еще четыре человека получили ранения. Пострадавших госпитализировали.

Напомним, что взрыв произошел днем 4 апреля в доме по улице Гагарина. Спасатели продолжают разбирать завалы.