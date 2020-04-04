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Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве газа в доме в Орехово-Зуево

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Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве в доме в Орехово-Зуево

Москва, 4 апреля. Жертвой взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуево стал один человек, еще четверо пострадали. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Состояние двоих пострадавших тяжелое», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной взрыва в жилой пятиэтажке могла стать неисправная газовая колонка. 

Как сообщалось ранее, ЧП произошло в одном из домов на улице Гагарина в Орехово-Зуево 4 апреля днем. Мощная взрывная волна разрушила не менее трех этажей здания. На место оперативно прибыли полицейские, сотрудники экстренных служб, скорая помощь. Ситуацию взял под контроль губернатор региона Андрей Воробьев.

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