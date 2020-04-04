Экономисты посоветовали россиянам, как не остаться без денег в период пандемии

Москва, 4 апреля. Экономисты посоветовали россиянам не совершать крупных покупок, а лучше заняться формированием так называемой «финансовой подушки безопасности», чтобы не остаться без денег в период пандемии.

Экономист Василий Колташов рекомендовал откладывать около 30% от заработной платы, а если есть возможность — еще больше.

«Необходимо сформировать неприкосновенный резерв как минимум в размере двух-трех месячных зарплат», — цитирует специалиста URA.RU.

Согласна с такой позицией и гендиректор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина, которая добавила еще один совет: вместо очередной ненужной покупки приобрести доллары. Экономист Константин Селянин тоже считает, что лучше всего откладывать средства в валюте.

«Если есть сбережения в валюте, еще и наличными, то вы можете чувствовать себя спокойно», — добавил он.

Ранее в Сбербанке отметили, что россияне стали меньше использовать наличные рубли и валюту. Так, продажи американских долларов и выдача валюты с вкладов упали на 25% по сравнению с аналогичным уровнем на предыдущей неделе.

Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен назвал 2020 год потерянным для мировой экономики из-за пандемии коронавируса и трех макроэкономических импульсов.

Власти России, как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, рассматривают различные сценарии развития событий и разрабатывают варианты мер поддержки населения и бизнеса.