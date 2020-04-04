Украинские военкоматы благодаря коронавирусу «сдали нормативы» по учету призывников

На днях президент Украины Владимир Зеленский распорядился перенести дату весеннего призыва в ряды ВСУ с апреля на май 2020 года. Согласно официальной информации, это связано с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19. Одновременно украинское оборонное ведомство получило дополнительные полномочия для проведения очередной переписи граждан, состоящих на воинском учете.

По мнению ряда экспертов, в том числе и зарубежных, методы подобной переписи, осуществляемые военкомами и их помощниками на местах, зачастую сопровождаются вопиющими нарушениями — как действующего законодательства, так и здравого смысла. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

В своем телевизионном выступлении Зеленский заявил, что COVID-19 «внес существенные коррективы в деятельность всех без исключения государственных и общественных структур», а, следовательно, «армейский призыв, равно как и учения для офицеров запаса, откладываются на месяц-полтора». И тут же поспешил добавить, что соответствующие приказы об увольнении военнослужащих срочной службы автоматически задерживаются на этот же период.

Глава государства дал понять, что в условиях тотального карантина у работников военкоматов по всей Украине будут фактически «развязаны руки». В частности, патрули указанных организаций отныне могут не только проверять наличие документов у «лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет» непосредственно на улицах, но и заявляться к ним домой.

В самом украинском оборонном ведомстве это нововведение, ранее санкционированное нынешним кабмином во главе с премьером Денисом Шмыгалем, посчитали как приказ к активным действиям.

«Все эти вирусы (речь в первую очередь идет о COVID-19. — Прим. ФАН) нам только на пользу: военнообязанные сидят по домам. И наше дело — только предупредить их об ответственности за уклонение от будущего призыва, — сказал на основе полной конфиденциальности высокопоставленный чиновник Минобороны. — Мы доберемся и до офицеров запаса, не желающих отдавать долг родине. Всех возьмем «на карандаш». А когда карантин будет снят, ряды вооруженных сил пополнят десятки тысяч новобранцев: поверьте, план по призывникам мы перевыполним на 100 и даже 200 процентов».

Поверить в это не так уж и сложно. Особенно учитывая поведение так называемых «добровольных помощников военкомов», большинство из которых являются «ветеранами АТО» и бывшими силовиками «добровольческих батальонов». Так, например, в небольшом населенном пункте под Киевом подобные «патрульные», сломав калитку во дворе частного дома, в буквальном смысле этого слова выволокли на улицу 19-летнего «уклониста» и под угрозой физической расправы заставили его написать обещание явиться в военкомат по первому требованию. А в Сумской области некий местный житель, ранее игнорировавший военкоматские повестки, получил серьезные травмы, убегая от угрожавших ему физической расправой «учетчиков» через шиферные заборы.

«Образно выражаясь, уже сейчас благодаря пандемии коронавируса украинские военкоматы сдали все нормативы по учету призывников и резервистов, — сказал в комментарии корреспонденту ФАН юрист Виктор Барчук. — Здесь все просто: на места фактической регистрации из-за рубежа вернулись до двух миллионов гастарбайтеров. Сегодня все они лишены возможности свободного перемещения. За нарушение правил карантина на Украине предусмотрены астрономические штрафы. Таким образом, военкомам и их помощникам остается лишь зафиксировать местоположение военнообязанных лиц и вручить им нужные предписания».

Барчук напомнил, что каждый гражданин, в той или иной степени пострадавший от упомянутой «настойчивости», может обратиться за помощью в судебные органы. И вот последний тезис вполне можно поставить под сомнение.