Малькевич обвинил Facebook в нежелании бороться с фейками о коронавирусе

Президент Фонда защиты национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал ввести ответственность для администраций соцсетей, которые отказываются бороться с распространением фейков о коронавирусе на своих площадках.

Александра Малькевича возмутило поведение Facebook, который на этой неделе активно рекламировал мошенников, предлагавших свои услуги по «оперативной и срочной доставке» «спецпропусков для перемещения по Москве», которые якобы вот-вот введут в столице, хотя мэр Сергей Собянин опроверг эти слухи.

«При этом жалобы на жуликов-фейкометов, которые пишутся в администрацию американской соцсети, игнорируются. И такая же история с Twitter, YouTube и так далее… Марк Цукерберг недавно хвастался уникальной модерацией и машинным фактчекингом, призванными бороться с фейками. Но на деле все это не работает. В том же WhatsApp — мессенджере, являющемся частью империи Цукерберга — продолжается активная рассылка лживых сообщений о коронавирусе, которые возбуждают панику среди групп мамочек и других впечатлительных граждан. И никто это не останавливает», — заметил Малькевич в беседе с Федеральным агентством новостей.

Президент Фонда защиты национальных ценностей не исключил, что «американские интернет-гиганты воспринимают Россию страной третьего мира, которая не нуждается в модерации, фильтрах и блокираторах неприемлемого контента».

«У себя они пытаются навести порядок, а на нас ставят эксперименты. Чтобы такого не было, администрации иностранных интернет-ресурсов необходимо обязать регистрироваться в России. А пока нужно ввести для них реальную ответственность за игнорирование жалоб на распространение фейковых сообщений. То есть не нужно их обязывать отслеживать фейки, но нужно заставить реагировать на информацию о появлении вбросов и принимать меры по остановке их распространения», — считает Александр Малькевич.

Напомним, 1 апреля президент России Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс РФ о лишении свободы за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от этих обстоятельств. Под этими обстоятельствами понимаются чрезвычайные ситуации природного, техногенного происхождения, эпидемии, аварии, катастрофы, которые повлекли или могли повлечь человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей среде, материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до полутора лет, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до года или ограничения свободы на срок до трех лет.