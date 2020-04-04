Волочкова грубо нарушила режим самоизоляции, поехав в гости в Подмосковье

Москва, 4 апреля. Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова грубо нарушила режим самоизоляции и приехала в гости к маленькой гимнастке Маше Агинской, главной героине спектакля «Балерина в зазеркалье цирка», чтобы поздравить девочку с днем рождения.

«Я решила приехать в город Чехов домой к Маше, без предупреждения И к счастью, этот сюрприз стал приятным», — написала Волочкова в своем Instagram, выложив несколько видеороликов.

На одном из них она вместе с младшей сестрой Маши, трехлетней Златой, вносит торт в комнату, на другом обнимает Машу и говорит, что подарок на день рождения приедет к девочке 7 апреля.

«Потому что магазины не работают. Все закрыто», — сетует она.

На одной из записей звучат также обрывки разговора о том, что сейчас надо «по сто раз мыть и руки, и ноги». И несмотря на это, Волочкова как ни в чем не бывало обняла Машу. На кадрах можно видеть и мать девочек. И, судя по ее виду, она совсем не в восторге от происходящего.

Отметим, что Госдума ранее утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции. Покидать свои дома россияне могут только в случае острой необходимости. Поездка в гости к таковой, конечно, не относится. На данный момент неизвестно, получала ли Волочкова какие-либо уведомления о недопустимости такого поведения.

Нельзя не упомянуть и тот факт, что увеселительные поездки балерина позволила себе именно в Подмосковье, которое, как и Москва, каждый день выходит в лидеры среди других регионов РФ по числу заразившихся коронавирусом.

Другим звездным нарушителем карантина (а за это предусмотрена даже уголовная ответственность) является Лев Лещенко. Он вернулся в столицу с гастролей в США 11 марта и уже 13 марта отправился на мероприятие с огромным количеством других артистов. В 20-х числах марта певец сам обратился в инфекционную больницу в Коммунарке. Анализы подтвердили, что певец заразился COVID-19. Сейчас он уже чувствует себя лучше.