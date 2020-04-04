Нарушающая карантин Лопес вызвала возмущение фанатов

Майами, 4 апреля. Фанаты известной певицы возмущены тем, что латиноамериканская звезда посещает спортзал во время карантина.

Один из папарацци выложил в Сеть снимок, на котором видно, как Лопес и ее жених — бейсболист Алекс Родригес посещают спортзал в Майами. Учреждение закрыто на карантин, о чем свидетельствует надпись: «Зал закрыт. Оставайтесь дома и этим спасайте жизни», однако Лопес, очевидно, договорилась с местным работником, чтобы ее пропустили. На одном снимке видно, как он стоит возле двери, откуда выходит Лопес, на другом — протирает дверцу машины певицы дезинфицирующим средством. Примечательно, что работник носит маску, в то время, как Лопес — нет.

«Дженнифер Лопес получает VIP-доступ в тренажерный зал. Она владеет одним из самых завидных тел, но очевидно, что не все получено благодаря генетике, Джей Ло усердно работает, чтобы поддерживать свою фигуру. Но самая важная деталь не в том, что она снова пошла в спортзал, а в том, что ее спортзал в Майами открылся специально для нее и Алекса», — пишет папарацци.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка.

Очагами заболевания на сегодняшний день являются США (265,5 тыс. зараженных), Италия (119,8 тыс.), Испания (117,7 тыс.), Германия (89,8 тыс.), Китай (81,6 тыс.) и Франция (64,3 тыс.). По информации Всемирной организации здравоохранения, во всем мире зарегистрировано более миллиона заразившихся коронавирусом, более 50 тыс. человек скончалось.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем чаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.