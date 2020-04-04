Депутат ГД Затулин назвал наивностью предположения об отмене антироссийских санкций США

Москва, 4 апреля. Информационная война, которую США ведут против России, будет продолжаться и во время пандемии коронавируса, несмотря на то, что РФ протянула руку помощи Штатам и послала целый самолет гуманитарной помощи, считает депутат Госдумы Константин Затулин.

Политик напомнил, что США относятся к России в первую очередь как к конкуренту. Та благодарность, которую Вашингтон выразил Москве после получения гумпомощи для борьбы с COVID-19, по мнению Затулина, носит исключительно поверхностный характер.

Депутат добавил, что предположения о том, что оказанная помощь Нью-Йорку сможет как-то изменить отношения РФ и США, повлиять на отмену санкций, является наивностью.

«Власти РФ могут поменять такими действиями мнение только простых американцев, однако ожидать мгновенных результатов не стоит», — сказал он в комментарии изданию Inforeactor.

Затулин также напомнил, откуда «растут ноги» у такого отношения США к России. По его словам, развал СССР американцы восприняли как личную победу, а Россию просто вычеркнули из тем, которыми стоит интересоваться.

«Так США избавлялись от страха перед Советским Союзом. Это вскружило им голову и не дает покоя до сих пор», — заключил он.

Напомним, прилет в Нью-Йорк транспортника Минобороны РФ американские политики назвали «очень красивым жестом». На борту «Руслана» были аппараты искусственной вентиляции легких, маски и костюмы индивидуальной защиты. Дело в том, что врачи в Нью-Йорке начали выходить на митинги, протестуя против работы в мусорных мешках.

В МИД РФ 2 апреля сообщили, что половина стоимости медоборудования, доставленного в Штаты, была оплачена РФПИ, другая половина — американской стороной. Самое интересное, что доставленные в Нью-Йорк ИВЛ, которых так не хватает в больницах США, были произведены компанией, которая находится под американскими санкциями.

В Вашингтон не растерялись и заявили, что санкции в отношении РФПИ не распространяются на медпомощь. Таким образом, российская поддержка никак не изменила риторику Белого дома. К слову, резолюция о солидарности в борьбе с коронавирусом, которую предложила Россия, была заблокирована в Генассамблее ООН. При том, что Москва помогает не только Штатам.

Помощь была оказана Китаю, когда он находился на пике эпидемии. Поддержку получила и Италия. Российские медики работают в самом пекле — в Бергамо. При этом ни Штаты, ни партнеры Италии по ЕС не сделали ничего, чтобы помочь итальянцам.

13 марта Китай официально обвинил США в занесении коронавируса. С таким заявлением выступил представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь. 17 марта версию о том, что коронавирусная инфекция была разработана учеными США еще пять лет назад, выдвинул и бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин. По его словам, разработки велись в секретной лаборатории Пентагона — армейском научно-исследовательском институте Уолтера Рида в Форте Детрик.

Американский лидер Дональд Трамп и вся его администрация, вместе с Пентагоном это отвергают и занимаются тем, что пытаются обвинять Россию в создании коронавируса. Такие вбросы, по мнению экспертов, были ожидаемы. Как отметил профессор МГУ Андрей Манойло, российская угроза в США — это огромный бизнес. Его строят на психозе, и сворачивать этот раскрученный бренд, конечно, никто не будет. А все голословные выпады в адрес России всегда будут воспринимаются американским обществом позитивно.