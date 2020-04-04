Джабаров призвал ограничить внутренние перелеты в РФ из-за коронавируса

Москва, 4 апреля. Международные рейсы для эвакуации россиян, застрявших за границей в период пандемии коронавируса, приостановлены с 4 апреля. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Принятая мера не позволит новой волне завозных случаев захлестнуть Россию и усугубить ситуацию с распространением заболевания, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор подчеркнул, что для россиян, которые находятся за границей, любые перемещения по территории иностранных государств также могут быть опасны.

Джабаров считает, что также необходимо ограничить перелеты и внутри страны, либо сделать рейсы максимально безопасными. Особенно это касается рейсов из Москвы, где больше всего выявленных случаев заражения, подчеркнул сенатор.

«Это понятно, потому что через Москву возвращались туристы, выезжали иностранные граждане нашей страны. Эти меры вынужденные. Чем быстрее меры будут приняты, тем быстрее мы пройдем пик заболеваемости и начнем выравнивать ситуацию», — заявил Джабаров в комментарии «Инфореактору».

Кабмин РФ сформирует график, по которому россиян будут доставлять на родину. Кроме того, российские власти окажут помощь тем, кто остается за границей. Для этого необходимо оставить о себе необходимые сведения.

Джабаров отметил, что застрявшим за рубежом россиянам помогают соотечественники, которые живут в этих странах. Так, в русские жители США собирают средства на нужды граждан РФ.

«Русские своих не бросают, это присуще нашему народу. Я уверен, что наши соотечественники, которые там живут, не бросят россиян и будут продолжать помогать им по возможности», — добавил сенатор.

По данным на 4 апреля, число заразившихся в России достигло 4731 человек, за сутки выявлено 582 случая заражения. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, девять — за последние сутки, выздоровело 333 человека. Больше всего случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Москве — 3357, на втором месте по числу заболеваний Подмосковье — 260 случаев, далее следует Петербурге — 171 зарегистрированный случай коронавируса.