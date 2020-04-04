Коронавирус стремительно распространяется в районах, оккупированных террористами ПНС Ливии

Триполи, 4 апреля. В Ливии скончался первый человек, у которого ранее обнаружили коронавирус нового типа. Общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стране достигло десяти. Подробности сообщает издание Aawsat.

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в пятницу, 3 апреля, подтвердило смерть 85-летней женщины, зараженной коронавирусом. На данный момент известно о десяти больных COVID-19. Отмечается, что на юге и востоке Ливии, находящихся под протекцией Ливийской национальной армии (ЛНА), не зафиксировано ни одного случая заражения.

Организация Объединенных Наций указала на катастрофическую ситуацию с системой здравоохранения в ливийской столице, контролируемой ПНС. Организация отмечает нехватку медицинских препаратов и основного оборудования. На заседании ООН в Женеве, прошедшем 3 апреля, прозвучал призыв к режиму ПНС освободить сотни пленных и беженцев, незаконно удерживаемых под стражей. Террористы создали секретные тюрьмы, в которых содержатся похищенные люди и захваченные в плен бойцы ЛНА. Об одной из таких тюрем под зданием больницы Аль-Худба ранее рассказывал местный житель. Ливиец отметил, что больница Аль-Хавадис также была превращена в место, где в неволе содержатся десятки людей. Большинство заключенных содержатся в «Абу-Салиме» и «Митиге». С мая 2019 года в неофициальной тюрьме «Митига» удерживаются похищенные российские социологи из Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан.

Резкий рост заболеваемости COVID-19 на подконтрольных радикалам ПНС территориях вызван не только бедственным состоянием системы здравоохранения, но и последствиями решений, которые принимало руководство террористов. Поредевшие ряды боевиков при помощи Турции восполняются сирийскими радикалами, многие из которых заражены коронавирусом. Американская журналистка Линдси Снелл ранее сообщала о прибытии из Сирии в Ливию 72 джихадистов, среди которых был человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.