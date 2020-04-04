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Боевики ПНС при поддержке протурецких группировок обстреляли жилые кварталы на юге Триполи

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Боевики ПНС при поддержке протурецких группировок обстреляли жилые кварталы на юге Триполи

Триполи, 4 апреля. Десятки сирийских наемников, воюющих на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, отказались поддерживать режим Файеза Сарраджа и сдались в плен силам Ливийской национальной армии (ЛНА). Террористы ПНС на фоне перемирия продолжают обстреливать позиции ЛНА из артиллерии при поддержке протурецких бандформирований.

Боевики ПНС при поддержке протурецких группировок обстреляли жилые кварталы на юге Триполи

В районе Ауляд Тулейс на юго-западном направлении от Триполи бойцы 166-го пехотного батальона ЛНА провели контртеррористическую операцию, в ходе которой в плен были взяты 14 боевиков из 70-й роты сил ПНС, командиром которой является Мухаммад Амбис Сармани. Среди обезвреженных террористов числятся 11 наемников из Республики Чад, остальные — ливийцы и выходцы из Судана. Военнослужащие ЛНА допросили пленных боевиков, выяснив, что ливийцы являются уроженцами Сармана. Бойцы 166-го пехотного батальона приступили к выполнению контртеррористических задач в районах Салах ад-Дин и Ас-Сабиа.

В районе Абу Салим в плен также сдались террористы из банды «Абу Салим», которая более известна как «боевики Ганивы». Местные информационные агентства сообщают, что в этом районе вновь слышны звуки стрельбы из тяжелой артиллерии, расположенной на подконтрольной ПНС территории. Пользователь Twitter сообщил о гаубичном обстреле жилых домов на юге столицы, огонь велся протурецкими группировками из парка Ан-Наср. 

Боевики ПНС при поддержке протурецких группировок обстреляли жилые кварталы на юге Триполи

Террористы ПНС продолжают получать военную помощь Турции, нарушающей оружейное эмбарго ООН. Издание Alsaa 24 сообщило об обнаружении турецкого грузового самолета ИЛ-76, приземлившегося в Ливии и пробывшего на территории страны около 5 часов. После разгрузки борт вернулся в Стамбул. Ранее Анкара на официальном уровне заявляла о закрытии воздушного пространства. 

134-й пехотный батальон ЛНА заявил об отсутствии прямых боестолкновений с боевиками во множестве районов Триполи, периодически слышна стрельба из артиллерии противника. 

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