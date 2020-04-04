Боевики ПНС при поддержке протурецких группировок обстреляли жилые кварталы на юге Триполи

Триполи, 4 апреля. Десятки сирийских наемников, воюющих на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, отказались поддерживать режим Файеза Сарраджа и сдались в плен силам Ливийской национальной армии (ЛНА). Террористы ПНС на фоне перемирия продолжают обстреливать позиции ЛНА из артиллерии при поддержке протурецких бандформирований.

В районе Ауляд Тулейс на юго-западном направлении от Триполи бойцы 166-го пехотного батальона ЛНА провели контртеррористическую операцию, в ходе которой в плен были взяты 14 боевиков из 70-й роты сил ПНС, командиром которой является Мухаммад Амбис Сармани. Среди обезвреженных террористов числятся 11 наемников из Республики Чад, остальные — ливийцы и выходцы из Судана. Военнослужащие ЛНА допросили пленных боевиков, выяснив, что ливийцы являются уроженцами Сармана. Бойцы 166-го пехотного батальона приступили к выполнению контртеррористических задач в районах Салах ад-Дин и Ас-Сабиа.

В районе Абу Салим в плен также сдались террористы из банды «Абу Салим», которая более известна как «боевики Ганивы». Местные информационные агентства сообщают, что в этом районе вновь слышны звуки стрельбы из тяжелой артиллерии, расположенной на подконтрольной ПНС территории. Пользователь Twitter сообщил о гаубичном обстреле жилых домов на юге столицы, огонь велся протурецкими группировками из парка Ан-Наср.

Террористы ПНС продолжают получать военную помощь Турции, нарушающей оружейное эмбарго ООН. Издание Alsaa 24 сообщило об обнаружении турецкого грузового самолета ИЛ-76, приземлившегося в Ливии и пробывшего на территории страны около 5 часов. После разгрузки борт вернулся в Стамбул. Ранее Анкара на официальном уровне заявляла о закрытии воздушного пространства.

134-й пехотный батальон ЛНА заявил об отсутствии прямых боестолкновений с боевиками во множестве районов Триполи, периодически слышна стрельба из артиллерии противника.