Дефицит бытовой техники угрожает России из-за коронавируса

Москва, 4 апреля. Россиян предупредили о возможном дефиците бытовой техники. По прогнозам производителей, запасов телевизоров и холодильников на складах хватит максимум на месяц.

Неутешительным прогнозом поделился президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Александр Онищук. По его словам, россияне скоро начнут выстраиваться в очереди за бытовой техникой. Чтобы этого не произошло он обратился за помощью к властям.

Послания были направлены премьер-министру Михаилу Мишустину, министру промышленности Денису Мантурову и главам нескольких регионов, уточняет РБК. В них президент РАТЭК просит обеспечить работу всех элементов торгово-производственной системы отрасли на фоне распространения коронавируса.

Онищук подчеркивает, что если какое-то звено не сможет функционировать, бытовая техника исчезнет с прилавков. По его словам, запасы бытовой техники очень небольшие, а без техники людям придется очень непросто: в холодильниках россияне хранят еду и лекарства, а с помощью телевизора узнают новости.

Представитель РАТЭК Антон Гуськов в свою очередь предложил внести бытовую технику в список товаров первой необходимости, сообщает телеканал 360.

Напомним, многие заводы сейчас приостановили свое производство в связи с принятыми мерами по борьбе с распространением коронавируса в России. Весь апрель объявлен нерабочим по указу президента РФ Владимира Путина. Россиянам предписано максимально соблюдать самоизоляцию и покидать свои дома только в случае крайней необходимости.

По последним данным, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 4731. 43 заболевших пациента умерли, 333 человека выздоровели.