Минпросвещения РФ не исключило продление учебного года до 8 июня

Москва, 4 апреля. Учебный год в некоторых школах может быть продлен до 8 июня, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«До 8 июня в ряде школ по понятным причинам может быть организован учебный процесс, до начала единого государственного экзамена», — сообщил глава ведомства в эфире онлайн-марафона «Домашний час».

Ранее президент РФ Владимир Путин продлил вынужденные нерабочие дни до 30 апреля из-за коронавируса. До этого времени российские школьники останутся на дистанционном обучении.

Для дистанционного обучения школьникам создают все возможности — ранее ФАН подробно рассказывал о том, как действует формат удаленного обучения в России. В Рособрнадзоре уже заявили о сроках переноса ЕГЭ и ОГЭ на 8 и 9 июня соответственно. В Минпросвещения уверяют, что на сложность экзаменов это не повлияет, задания упрощать не станут.

По данным на 4 апреля, число заразившихся в России достигло 4731 человек, за сутки выявлено 582 случая заражения. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, девять – за последние сутки, выздоровело 333 человека. Больше всего случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Москве — 3357, на втором месте по числу заболеваний Подмосковье — 260 случаев, далее следует Петербурге — 171 зарегистрированный случай коронавируса.