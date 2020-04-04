Центр «Вектор» назвал сроки испытаний вакцины от коронавируса на людях

Москва, 4 апреля. Прототипы вакцины от коронавируса нового типа проходят испытания на мышах, хорьках и низших приматах, которые завершатся к концу апреля, а к июню начнутся исследования на людях. Такие сроки назвал гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

По его словам, на основе данных шести технологических платформ разрабатываются 26 разных вариантов вакцины, их исследуют в ходе лабораторных испытаний. Лучшие отдадут на на доклинические исследования, а после этого, с разрешения Минздрава РФ, — на клинические на людях.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что речь идет о непростом и длинном этапе.

«Есть еще схема испытаний на добровольцах, тоже имеет место быть, но пока вот мы работаем классическим методом», — объяснила она.

По последним данным, в России выявлено 4,7 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 333 пациента выздоровели, 43 скончались. Власти утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения вируса. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, регионы перешли на режим самоизоляции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала пандемию коронавируса нового типа, поскольку он затронул уже более 170 стран, свыше 59 тысяч человек скончались. Многие страны приняли решение обезопасить своих граждан, закрыв границы и введя карантин. Некоторые эксперты считают, что вирус в китайский город Ухань, где впервые зафиксировали вспышку пневмонии, могли завезти американские военные.

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович ранее похвалила Россию за оперативно предпринятые меры и подчеркнула, что страна находится «на шаг впереди» в борьбе с эпидемией. Кроме того, РФ помогает охваченным коронавирусом странам: Италии, Сербии, США.