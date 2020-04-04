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Чем же так не угодила ВОЗ Алексею Навальному? Колонка Голоса Мордора

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Эксперты:

Чем же так не угодила ВОЗ Алексею Навальному? Колонка Голоса Мордора

Похоже, «Прекрасной России будущего» Алексею Навальному уже мало. Решил Алешенька замахнуться на весь мир. Для начала — на здравоохранение.

Так и написал в Twitter:

«ВОЗ — бессмысленная, вредная и продажная организация. Когда все это закончится, ее надо реформировать коренным образом».

Давайте разберемся, чем же так не угодила Всемирная организация здравоохранения Алексею Навальному.

И вот тут все очень просто. Дело в том, что коронавирус оказался не таким уж хорошим союзником российским несистемным оппозиционерам. Все пошло совсем не по тому сценарию, который они рисовали себе в своих влажных мечтах.

Государство оказалось хорошо подготовленным, превентивные меры были приняты очень вовремя, врачи отлично работают, а с больницами и медучреждениями все обстоит совсем не так, как в многочисленных постах и твитах российских оппозиционеров. И с оборудованием неплохо, да настолько, что еще получается делиться им с другими странами, в которых проблема эпидемии стоит куда более остро.

Все это невыносимо отечественной совестливой и неполживой интеллигенции. Тем более, когда ВОЗ начинает хвалить Россию и ее представитель даже заявляет о том, что, скорее всего, России удастся избежать негативного развития событий.

Да, эпидемия не остановлена, есть и жертвы. Но прирост больных стабилен, никакой экспоненты роста нет, а страна предпринимает усилия, чтобы быть готовыми абсолютно ко всему. Военные строят больницы — больше 1,5 десятка по всей стране. Под Москвой скоро будет готова новая инфекционная больница.

Во Всемирной организации здравоохранения все это видят и имеют совершенно объективную информацию. Именно это и вызывало ненависть Алексея к ВОЗ.

Он-то надеялся, что ВОЗ будет заявлять о сотнях тысяч трупов в каких-то промышленных морозильниках, о том, что врачи не справляются, что в стране начался самый настоящий хаос. Нестерпимо больно и обидно Алексею Навальному. Настолько больно и обидно, что он запускает в ход самые гнусные и мерзкие провокации. Инструмент у него для этого имеется — так называемый «Альянс врачей» во главе с личным офтальмологом, своровавшим свою диссертацию.

Чем же так не угодила ВОЗ Алексею Навальному? Колонка Голоса Мордора

Этот самый «Альянс врачей» сначала громогласно объявляет сбор денег на помощь медикам, потом, удивительно быстро собрав нужную сумму, закупает на них материалы, в том числе маски, и… почему-то не отправляет их грузовой доставкой тем, кому было обещано помочь, а решает везти на легковом автомобиле. Везти в то время, когда на всех дорогах стоят блок-посты, так как страна фактически находится в режиме изоляции для предотвращения распространения инфекции. К тому же груз, который поместился в эту легковушку, в несколько раз меньше того, что можно было закупить на собранную сумму.

Есть еще одна мелочь — отсутствие документов на автомобиль. Наверное, дома забыли. И как вишенка на тортик — с собой в экспедицию берут журналиста из Нидерландов, работающего в России, ярого русофоба и обожателя таких деятелей, как Алексей Навальный.

Все элементы провокации просто на поверхности. Примерно такая же тактика, как и мертвые души в подписных листах Любы Соболь и других «кандидатов» в Мосгордуму от «оппозиции». Все сделано лишь для того, чтобы устроить скандал и создать красивую картинку для западных СМИ, как «кровавый режим» борется с честными и неравнодушными врачами во время эпидемии. Но получилось не очень. Подвела подготовка и то, что, в общем-то, все прекрасно в курсе, кто такой Алексей Навальный и его личный офтальмолог.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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