Чем же так не угодила ВОЗ Алексею Навальному? Колонка Голоса Мордора

Похоже, «Прекрасной России будущего» Алексею Навальному уже мало. Решил Алешенька замахнуться на весь мир. Для начала — на здравоохранение.

Так и написал в Twitter:

«ВОЗ — бессмысленная, вредная и продажная организация. Когда все это закончится, ее надо реформировать коренным образом».

Давайте разберемся, чем же так не угодила Всемирная организация здравоохранения Алексею Навальному.

И вот тут все очень просто. Дело в том, что коронавирус оказался не таким уж хорошим союзником российским несистемным оппозиционерам. Все пошло совсем не по тому сценарию, который они рисовали себе в своих влажных мечтах.

Государство оказалось хорошо подготовленным, превентивные меры были приняты очень вовремя, врачи отлично работают, а с больницами и медучреждениями все обстоит совсем не так, как в многочисленных постах и твитах российских оппозиционеров. И с оборудованием неплохо, да настолько, что еще получается делиться им с другими странами, в которых проблема эпидемии стоит куда более остро.

Все это невыносимо отечественной совестливой и неполживой интеллигенции. Тем более, когда ВОЗ начинает хвалить Россию и ее представитель даже заявляет о том, что, скорее всего, России удастся избежать негативного развития событий.

Да, эпидемия не остановлена, есть и жертвы. Но прирост больных стабилен, никакой экспоненты роста нет, а страна предпринимает усилия, чтобы быть готовыми абсолютно ко всему. Военные строят больницы — больше 1,5 десятка по всей стране. Под Москвой скоро будет готова новая инфекционная больница.

Во Всемирной организации здравоохранения все это видят и имеют совершенно объективную информацию. Именно это и вызывало ненависть Алексея к ВОЗ.

Он-то надеялся, что ВОЗ будет заявлять о сотнях тысяч трупов в каких-то промышленных морозильниках, о том, что врачи не справляются, что в стране начался самый настоящий хаос. Нестерпимо больно и обидно Алексею Навальному. Настолько больно и обидно, что он запускает в ход самые гнусные и мерзкие провокации. Инструмент у него для этого имеется — так называемый «Альянс врачей» во главе с личным офтальмологом, своровавшим свою диссертацию.

Этот самый «Альянс врачей» сначала громогласно объявляет сбор денег на помощь медикам, потом, удивительно быстро собрав нужную сумму, закупает на них материалы, в том числе маски, и… почему-то не отправляет их грузовой доставкой тем, кому было обещано помочь, а решает везти на легковом автомобиле. Везти в то время, когда на всех дорогах стоят блок-посты, так как страна фактически находится в режиме изоляции для предотвращения распространения инфекции. К тому же груз, который поместился в эту легковушку, в несколько раз меньше того, что можно было закупить на собранную сумму.

Есть еще одна мелочь — отсутствие документов на автомобиль. Наверное, дома забыли. И как вишенка на тортик — с собой в экспедицию берут журналиста из Нидерландов, работающего в России, ярого русофоба и обожателя таких деятелей, как Алексей Навальный.

Все элементы провокации просто на поверхности. Примерно такая же тактика, как и мертвые души в подписных листах Любы Соболь и других «кандидатов» в Мосгордуму от «оппозиции». Все сделано лишь для того, чтобы устроить скандал и создать красивую картинку для западных СМИ, как «кровавый режим» борется с честными и неравнодушными врачами во время эпидемии. Но получилось не очень. Подвела подготовка и то, что, в общем-то, все прекрасно в курсе, кто такой Алексей Навальный и его личный офтальмолог.