Главный нарколог РФ предложил ограничить продажу крепкого алкоголя на время карантина

Москва, 4 апреля. Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн предложил ограничить продажу крепкого алкоголя по всей стране на время карантина по коронавирусу.

«Сухой закон, наверно, нет, а ограничение продажи крепких алкогольных напитков было бы здорово для всей России», — отметил врач в комментарии «Интерфаксу».

Специалист подчеркнут, что алкоголь негативно влияет на течение инфекционных заболеваний, однако люди, как правило, это не воспринимают.

«Курение и алкоголь ухудшают течение заболевания и увеличивают заразительную силу вируса, его вирулентность», — добавил эксперт.

Ранее решение запретить продажу крепкого алкоголя было принято властями Карелии, Хакасии, Якутии, Башкирии, Пермского, Красноярского и Забайкальского краев, а также Ленинградской области.

Брюн положительно оценил решение, он отметил, что якуты и другие коренные народы Сибири имеют проблемы с ферментами, которые перерабатывают алкоголь. Употребление алкоголя может ослабить организм, что добавляет рисков в период распространения коронавируса.

Главный нарколог РФ считает, что возросший спрос на алкоголь связан с запасливостью граждан — алкоголь скупают по аналогии с гречкой. Брюн уверен, что это не скажется на статистике алкоголизма.

По данным на 4 апреля, число заразившихся в России достигло 4731 человек, за сутки выявлено 582 случая заражения. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, девять — за последние сутки, выздоровело 333 человека.

Ранее главный врач-инфекционист центрального административного округа Москвы столичного департамента здравоохранения, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев развеял миф о пользе алкоголя в период пандемии. Он подчеркнул, что употребление крепкого алкоголя не только не спасает от заражения коронавирусом, а наоборот, повышает риск заболеть.