Британские врачи нашли способ держать мышцы в тонусе

Лондон, 4 апреля. Британские врачи нашли способ поддержания мышц в тонусе. Специалисты выяснили в ходе исследований, что помочь в этом могут медицинские препараты.

Ученые на протяжении долго периода времени изучали активность клеточных митохондрий, которые в течение жизнедеятельности человека разрушаются и синтезируются заново. Оказалось, что у пожилых людей процесс обновления митохондрий останавливается, а затем наступает период снижения физических возможностей организма.

Эксперты выяснили, что возобновить данный процесс может активация аминофенилмасляной кислоты, которая содержится в клетках. Известно, что данная кислота вырабатывается во время занятий спортом.

Британские исследователи предложили другой способ активации данной кислоты, а именно – с помощью медицинских препаратов. Пока неизвестно, о каких именно лекарствах идет речь. Очевидно, что их разработка уже ведется.

Ранее диетолог Елена Борова посоветовала россиянам на самоизоляции считать калории, чтобы не поправиться. Для того она предложила специальную формулу расчета, поскольку у каждого человека своя норма. Кроме того, она рекомендовала не забывать про физические нагрузки: подойдут и обычные упражнения, вроде планки, приседаний и отжиманий.