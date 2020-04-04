Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Британские врачи нашли способ держать мышцы в тонусе

54
0 Оставить комментарий

Британские врачи нашли способ держать мышцы в тонусе

Лондон, 4 апреля. Британские врачи нашли способ поддержания мышц в тонусе. Специалисты выяснили в ходе исследований, что помочь в этом могут медицинские препараты.

Ученые на протяжении долго периода времени изучали активность клеточных митохондрий, которые в течение жизнедеятельности человека разрушаются и синтезируются заново. Оказалось, что у пожилых людей процесс обновления митохондрий останавливается, а затем наступает период снижения физических возможностей организма.

Эксперты выяснили, что возобновить данный процесс может активация аминофенилмасляной кислоты, которая содержится в клетках. Известно, что данная кислота вырабатывается во время занятий спортом. 

Британские исследователи предложили другой способ активации данной кислоты, а именно – с помощью медицинских препаратов. Пока неизвестно, о каких именно лекарствах идет речь. Очевидно, что их разработка уже ведется.

Британские врачи нашли способ держать мышцы в тонусе

Ранее диетолог Елена Борова посоветовала россиянам на самоизоляции считать калории, чтобы не поправиться. Для того она предложила специальную формулу расчета, поскольку у каждого человека своя норма. Кроме того, она рекомендовала не забывать про физические нагрузки: подойдут и обычные упражнения, вроде планки, приседаний и отжиманий.

Новости партнеров

Источник: Анонсенс
Новости партнеров