Карасев уверен, что Зеленский после получения денег от МВФ объявит на Украине дефолт

Украина готовится объявить дефолт и отказаться от внешних долговых обязательств. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Владимир Карасев.

Заявление МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) приветствовал поддержку закона о банковском регулировании в первом чтении в Верховной раде Украины и ожидает его окончательного принятия. Об этом говорится в пресс-релизе постоянного представительства МВФ на территории Украины.

«Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении закона, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательного принятия. Мы также ожидаем принятия в бюджет на 2020 год изменений, которые помогут власти дать ответ на чрезвычайные вызовы, стоящие вследствие [распространения] COVID-19. В то же время мы призываем власти продолжать работу с Всемирным банком для обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли», — говорится в заявлении постоянного представителя МВФ на Украине Йоста Люнгмана.

Ранее украинский парламент в первом чтении принял законопроект, который регулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков, а также не позволит возвращать их бывшим владельцам. Кроме того, принятие этого документа будет главным условием для получения нового кредита от МВФ. Документ еще должен пройти второе чтение.

Дефолт Украины

Как отметил Владимир Карасев, Украина готовится объявить дефолт и отказаться от внешних долговых обязательств. Об этом давно говорят и эксперты, и высокопоставленные чиновники, типа министра МВД Арсена Авакова, напомнил политолог.

«Но прежде, чем объявить дефолт, президент Украины Владимир Зеленский хочет получить деньги на карман. Десять миллиардов от МВФ — это хорошая сумма. МВФ в свою очередь преследует свои цели. А точнее, работает по плану Джорджа Сороса. Единственной ценностью в стране оставалась земля», — пояснил Владимир Карасев.

Эксперт напомнил, что никто из предыдущих президентов Украины так и не решился распродавать землю. И только с Зеленским Сорос нашел общий язык. Украинская земля теперь украинцам принадлежать не будет, категорически заметил политолог.

«Что касается банковского закона, это банальная неприязнь МВФ к Игорю Коломойскому, неоднократно далеко их посылавшему. МВФ считает нахождение «Приватбанка» в собственности государства главным условием предоставления кредита. Пока в складывающейся ситуации проигравшим выглядит, помимо украинского народа, сам Коломойский. Но после дефолта олигарх, вне сомнений, многое отыграет, если успеет до распада украинской государственности», — заключил Владимир Карасев.

Ранее Всемирный банк приветствовал принятие украинским парламентом закона об открытии рынка земли, призвав при этом принять еще дополнительные законы. Например, те, которые облегчат доступ к кадастровым данным, смогут улучшить управление земельными ресурсами, а также ускорить процедуру передачи земель.