Мурманск, 4 апреля. Планировавший теракт боевик ликвидирован в Мурманске, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Уточняется, что злоумышленник являлся сторонником запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1. Во время спецоперации по задержанию подозреваемый открыл огонь по правоохранителям, после чего был ликвидирован встречным огнем.

В НАК уточнили, что у подозреваемого нашли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

1 Организация запрещена на территории РФ.