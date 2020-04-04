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Планировавший теракт боевик ликвидирован в Мурманске

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Планировавший теракт боевик ликвидирован в МурманскеМурманск, 4 апреля. Планировавший теракт боевик ликвидирован в Мурманске, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Уточняется, что злоумышленник являлся сторонником запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1. Во время спецоперации по задержанию подозреваемый открыл огонь по правоохранителям, после чего был ликвидирован встречным огнем.

В НАК уточнили, что у подозреваемого нашли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ТАСС
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