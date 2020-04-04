Коронавирус в России 4 апреля: свежая статистика, последние новости, кто умер

Федеральное агентство новостей рассказывает о последних новостях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в стране и мире.

Статистика коронавируса в России

По состоянию на 11 часов 4 апреля, в России официально подтвержден 4 731 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, из которых 43 закончились летальным исходом, а 333 — выздоровлением. За минувшие сутки проведено около 639 тысяч тестов на коронавирус, положительными оказались 582.

Если говорить о географии распространение COVID-19 в России, то больше всего случаев заражения за минувшие сутки было выявлено в Москве — 434, Подмосковье — 49, Петербурге — 15, Брянской области — 12, Ивановской области — 10, Рязанской и Ленинградской областях — по 6. В общей сложности коронавирус за сутки был выявлен в 32 регионах РФ.

По данным оперштаба, лидерами по заболеваемости коронавирусом остаются Москва (3 357 диагностированных случаев), Подмосковье (260), Петербург (171), Республика Коми (59) и Ленобласть (47).

Коронавирус в мире

На сегодняшний день во всем мире зарегистрировано 1 119 109 случаев заболевания коронавирусом, из которых 58 955 закончились смертью, 227 019 — выздоровлением.

Больше всего зараженных зарегистрировано в США — 278 458 человек. На втором месте Италия — 119 827 заболевших. Ее почти догнала Испания — 119 199 выявленных случаев заболевания. Далее следуют Германия (91 159 зараженных), Франция (83 029) и Китай (82 526). В Иране на данный момент зарегистрировано 53 183 случая заражения, в Британии — 38 690, в Турции — 20 921, в Швейцарии — 19 702, в Бельгии — 16 770, в Нидерландах — 15 821, в Канаде — 12 545, в Австрии — 11 544, в Южной Корее — 10 156. В остальных странах подтвержденных случаев заболевания коронавирусом пока менее 10 тысяч, однако Португалия и Бразилия приближаются к этой отметке: там 9 886 и 9 218 заболевших соответственно.

Если говорить о смертности от коронавируса, то самые высокие показатели — в Италии. Там за все время умерло уже 14 681 человек. На втором месте Испания — 11 198 умерших, на третьем — Франция (6 507). В Великобритании от коронавируса умерли 3 605 человек, в Иране — 3 294, в китайской провинции Хубэй — 3 207, в Нью-Йорке — 1 867 человек, в Голландии — 1 487, в Германии — 1 275, в Бельгии — 1 143. В остальных странах число погибших от COVID-19 не превышает тысячи.

Последние новости о коронавирусе

С сегодняшнего дня Россия временно приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину. Как рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом, график вывоза россиян будет представлен в понедельник.

Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству свыше 321 млн рублей на премии медицинским работникам, участвующим в борьбе с распространением коронавируса в РФ.

В апреле в Москве начнется пилотное применение экспресс-тестов, которые позволяют за полчаса выявлять коронавирус со стопроцентной точностью.

Совет по правам человека при президенте РФ предложил создать в регионах «горячие линии» по поддержке граждан и бизнеса, которые бы разъясняли меры, введенные в конкретном субъекте в связи с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия идет по оптимистичному сценарию в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Кто умер в России от COVID-19

За сутки от коронавируса в России умерли девять человек: семеро — в Москве, по одному — в Костромской области и Приморском крае.

Самой молодой жертвой COVID-19 в Москве 3 апреля стал 34-летний мужчина. Он страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой. Этот пациент был на искусственной вентиляции легких в течение четырех дней. Помимо двусторонней пневмонии, у него было зафиксировано полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния.

Еще трое пациентов, погибших от коронавируса в столице 3 апреля, страдали хроническим бронхитом и имели сопутствующие заболевания: хронический бронхит, гипертонию, атеросклероз, пиелонефрит.

Трое умерших в Москве сегодня — пациенты с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус в возрасте от 53 до 80 лет. У всех были хронические заболевания: хронический бронхит, гипертония, рак шейки матки.

Напомним, всего жертвами коронавируса на данный момент стали 43 россиянина.