Лидер «Несчастного случая» Кортнев пожаловался на безработицу

Москва, 4 апреля. Ситуация с коронавирусом серьезно сказывается не только на предпринимателях. От вынужденного карантина страдают и звезды. Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев пожаловался на безработицу.

«Работа у нас остановилась намертво. Как отменили концерты, никаких поступлений в бюджет нет. Значит, проедим, что накопили. А потом еще заработаем», — рассказал он в комментарии KP.RU.

Музыкант добавил, что сейчас все время проводит с семьей. Домочадцы даже устроили челлендж — отжимаются каждый день на один раз больше.

«Вот наступит 3 апреля — отожмемся 3 раза. Наступит 30 апреля — 30 раз», — пояснил Кортнев.

Участники группы не оставляют работу и в период самоизоляции. По словам Кортнева, они записывают песни на смартфон, а затем собирают воедино и выпускают на канале в YouTube.

Ранее поп-певец Сергей Лазарев пожаловался на кризис в творчестве — пандемия коронавируса оставила исполнителя без работы. По словам певца, из-за вспышки заболевания его график совсем опустел — артист остался без концертов, поездок и съемок. Лазарев отметил, что жизнь артистов обычно распланирована на год вперед. Однако теперь все планы перенесены, а срок не ясен. Но певец не унывает.