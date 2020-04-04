Пойманный с наркотиками помощник координатора штаба Навального арестован

Кемерово, 4 апреля. Помощник координатора штаба Алексея Навального в Кемерово Алексей Сущенко арестован на два месяца.

Ранее при обыске в его квартире правоохранители обнаружили наркотические вещества, расфасованные по пакетам для продажи.

«Алексей Сущенко, задержанный накануне с марихуаной, помещен в СИЗО №1 города Кемерово», — передает Telegram-канал RT.

Как рассказали ранее сотрудники полиции, у Сущенко нашли 10 граммов марихуаны. Правоохранители подозревают, что молодой человек продавал запрещенное вещество, в том числе несовершеннолетнему волонтеру штаба Навального.

Пойманный с наркотиками Сущенко во время дачи показаний признал свою вину. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.