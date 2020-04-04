Флот США не простил командира «атомного вирусоносца» Theodore Roosevelt

Боевое развертывание американского атомного авианосца Theodore Roosevelt («Теодор Рузвельт»), действовавшего в Тихом океане, преждевременно завершилось причалом военно-морской базы «Апра» на острове Гуам. Основанием к завершению боевой службы, как считает командование ВМС США, стало обнародование командиром авианосца Бреттом Крозье информации об истинном состоянии боевой готовности корабля, а именно — о наличии на борту плавучего аэродрома огромного числа людей, зараженных коронавирусом, что в практическом смысле означает убыль в личном составе, повышение нагрузки на оставшихся, переутомление боевых вахт и смен, стремительное падение работоспособности экипажа, упадок боевой готовности.

«Мы сейчас не находимся в состоянии войны. Моряки не должны умирать в мирное время. Да, нужно политическое решение на временный вывод корабля в карантин, но это будет правильное решение», — написал своему командованию Крозье.

Но командование проигнорировало его просьбу, и тогда Бретт Крозье направил это письмо в СМИ.

Как оказалось, командир «атомного вирусоносца» Бретт Крозье отважился пойти на публичное обнародование факта «корабельной пандемии» после того, как должным образом информированное им руководство ВМС в течение четырех суток не дало ему никаких руководящих или разъясняющих указаний, тогда как паника на корабле нарастала безумными темпами. Командир авианосца в данной ситуации проявил, конечно, больше человеческого понимания, чем командирской исполнительности и военной ответственности. Причем в последнем упрекнуть его можно с натяжкой, ибо до этого случая он был на исключительно высоком счету у своего командования.

Исходя из его послужного списка, опубликованного на сайте Минобороны США, он командовал, и достаточно твердо, весьма значимыми для ВМС кораблями, в частности кораблем боевого управления USS Blue Ridge (LCC-19). Понятно, что командир такого корабля будет находиться перед глазами больших военно-морских начальников и сможет проявить свои командирские навыки. Проявил — заметили, назначили на авианосец.

И руководил он им неплохо — ровно до момента выявления на борту коронавирусной инфекции. И вот здесь — раз, и Бретт Крозье входит в противоречия с основополагающим принципом военного управления — выполнять приказы, не размышляя. Приказ относительно коронавируса ему никто не отдал (следовательно, он должен был исполнять ранее полученный приказ, а именно — нести боевую службу), и он начал размышлять, а поразмыслив, принял единственно верное, с точки зрения живых людей, решение. Надо полагать, что он прекрасно знал, чем лично для него может закончиться такое решение. Однако между жизнью и здоровьем экипажа и личным карьерным ростом Бретт Крозье выбрал первое.

В вину ему было поставлено раскрытие информации, не подлежащей обнародованию, однако есть все основания полагать, что таким образом командование ВМС США прикрыло свой страх от осознания степени проникновения инфекции в боевые элементы вооруженных сил. Факт задержки ответа в течение четырех суток (как заявили в ВМС, это время ушло на изучение ситуации и выработку решения) показывает отсутствие внятного плана по противодействию инфекционному заболеванию.

В общем, решение снять Бретта Крозье с должности — это как расписаться в собственном бессилии. Это как поднять руки перед врагом (или опустить их перед трудностями). Отныне Минобороны США будет очень дозировано выдавать информацию о распространении коронавирусной инфекции в рядах вооруженных сил: ведь давно известно, что справиться с проблемой можно двумя способами — или ее решить, или ее замолчать. Штаты пошли по второму пути.