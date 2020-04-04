Представитель ВОЗ сообщила, что коронавирус мутирует и поражает молодых и здоровых людей

Москва, 4 апреля. Новый коронавирус опасен не только для пожилых людей, постепенно он «молодеет» и начинает представлять опасность для каждого, предупредила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

По ее словам, в настоящее время наблюдается активный прирост молодых заболевших. Причем многие из новых пациентов — люди с потенциально хорошим здоровьем, например спортсмены и люди, ведущие здоровый образ жизни.

«Вирус не мутировал, но его распространение стало настолько широким, что уязвим стал каждый», — подчеркнула Харрис в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».

При этом она обратила особое внимание, что у молодых людей, заразившихся COVID-19, наблюдаются очень тяжелые симптомы. И первый из них — повышенная температура. Пациенты жалуются, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит.

«У них очень высокая температура, а потом внезапно они ощущают холод и дрожь. Самый явный симптом — это лихорадка и температура свыше 38 градусов, которая наблюдается более чем у 90% заболевших», — напомнила Харрис.

По данным Института Джона Хопкинса, число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 1 млн 120 тыс. 752 человека. Умерли 58 тыс. 982 человека. Ранее врачи неоднократно обращали внимание, что в группе риска находятся пожилые люди старше 65 лет.