Мишустин утвердил порядок ежемесячных выплат малоимущим семьям с детьми

Москва, 4 апреля. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок ежемесячной выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Документ утверждает требования к порядку назначения и осуществления выплат, перечень необходимых документов и типовую форму заявления. Кроме того, глава кабмина рекомендовал главам субъектов утвердить порядок выплат и установить требования к имущественной обеспеченности семей для определения их нуждаемости.

Напомним, 15 января президент РФ, обращаясь к Федеральному собранию с посланием, уделил особое внимание демографическому развитию. Путин предложил продлить программу материнского капитала до конца 2026 года. Выдавать его будут уже при рождении первенца, а при появлении на свет второго ребенка маткапитал увеличат еще на 150 тысяч рублей с ежегодной индексацией. Кроме того, вводятся ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно.

Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев рассказал, для чего чаще всего используют материнский капитал. Как утверждает Якушев, маткапитал россияне в подавляющем числе случаев используют для улучшения жилищных условий — 80% денежных средств материнского капитала. По его словам, в 2020 году на программу было выделено 6 млрд рублей.