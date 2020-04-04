Заразившегося коронавирусом астраханца с диабетом подключили к ИВЛ

Астрахань, 4 апреля. Один из заболевших коронавирусом в Астрахани находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Мужчину доставили в инфекционную больницу из общежития, медики проверяют всех, кто контактировал с больным. Общежитие отправили на карантин, здание охраняется.

Медики оценивают состояние госпитализированного как тяжелое. У мужчины выявили хроническое заболевание — сахарный диабет.

По данным Минздрава Астраханской области, 4 апреля коронавирус выявили у 5 человек. Все пациенты с коронавирусом помещены в областную больницу имени Ничоги.

Под амбулаторным наблюдением находятся 1486 человек, сняли с учета 1083 человек. В стационарах региона с признаками ОРВИ находится 31 человек.

Медики неоднократно напоминали россиянам, что пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания, входят в группу риска по коронавирусу. Людям из данной категории нельзя нарушать режим самоизоляции.

В России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, полностью выздоровели 333 человека.

Ранее эксперты ЭИСИ составили список лучших практик регионов России по борьбе с коронавирусом. Среди них тотальная дезинфекция мест общественного пользования, материальная помощь незащищенным слоям населения, изготовление медицинских масок, развоз хлебобулочных изделий по домам пенсионеров и многодетных семей.